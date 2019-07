Llegan a Granada los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' Ramón L.Pérez 107 refugiados del campamento de Tinduf pasarán los meses de julio y agosto con familias de acogida en la provincia para coger fuerzas para el invierno PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Lunes, 1 julio 2019, 18:21

Las temperaturas máximas de 36 grados centígrados que se esperan durante el día son una bendición para los 107 niños saharauis que han aterrizado hoy en Granada. Los menores dejan el desierto durante julio y agosto para recibir atención médica y aprender español con sus familias de acogida.

Cansados después de 24 horas de viaje, cambian la arena del campamento de Tinduf por el suelo frío de las instalaciones del pabellón de Gójar. Desde las 9.30 de la mañana, 15 sanitarios, médicos y dentistas han explorado a los pequeños de entre 8 y 12 años para evaluar su estado de salud antes de entregarlos a los voluntarios. Motril, Dilar, Peligros, Loja... ganan nuevos residentes.

Los pequeños, unos más tímidos que otros, se hacían a sus nuevas familias. La mayoría se estrenan en el programa Vacaciones en Paz, que empezó a desarrollarse tras la firma del alto al fuego entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Los niños refugiados que visitan cada verano la provincia son los nietos de los combatientes y la población que huyó del asedio marroquí. En el 44 aniversario del inicio de la contienda, los saharauis siguen en busca de un remanso de paz y encuentran un poso de calma con las familias españolas. En estos dos meses, el futuro del pueblo que luchó por la liberación de la colonia española, la independencia del pueblo y contra la ocupación de Marruecos, recogerá fuerzas para pasar el invierno entre los ladrillos y chapa del campamento de refugiados.

«Muchos niños llegan con problemas dentales, caries y exceso de flúor en los dientes. Los pequeños se recuperarán aquí de los estragos de la vida en el desierto para volver fuertes y superar el invierno, que es también muy duro. Aunque reciben comida y hacemos varias comitivas al año para darles alimentos y medicinas presentan algunos problemas de nutrición», explica el médico Diego Arias, miembro de la asociación Amigos del Pueblo Saharaui. El facultativo acogió durante 10 años, cinco de ellos a la misma niña, a menores durante el verano. Por primera vez, Arias no recibirá a ningún saharaui en su casa, pero mantiene contacto telefónico con los jóvenes de acogida.

Nuria Moleón, vecina de Peligros, ya es toda una veterana. Es el quinto año que comparte su hogar con los refugiados. Un niño y una niña disfrutarán con ella y sus hijos de «miles de actividades y excursiones» que tienen planeadas. En cambio la argentina Marcela y su hija Hannah de 10 años son novatas es la experiencia. Madre e hija se estrenan a lo grande y compartirán las vacaciones con una niña de 11 años llamada Achicatu. Marcela, dentista que ha colaborado en las exploraciones de los saharauis, confiesa estar «nerviosa». «La niña que iba a acoger no ha podido venir y me llevo a casa a Achicatu. No sabe mucho español porque es la primera vez que participa en el programa. Mi hija y ella ya son grandes amigas y desde que se han conocido no se sueltan de la mano», dice. «Desde luego que en nuestro caso va a ser un intercambio cultural completo. Mi marido es inglés, yo soy de Argentina, mi hija española y Achicatu del Sahara», bromea.