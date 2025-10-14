Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Motocard llega a Granada.

Llega a Granada una tienda de referencia para los motoristas con un local en Granaita

Motocard ofrece a los motoristas granadinos un amplio catálogo de cascos, chaquetas, guantes, botas y protecciones de las marcas más reconocidas

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 16:20

Llega a Granada una de las tiendas de referencia para los motoristas. Motocard inaugura una nueva tienda en el Centro Comercial Granaita. De esta forma, la empresa especializada en la distribución de equipación para moto continúa su plan de expansión con el que prevé cerrar 2025 con una facturación aproximada de 100 millones de euros. De hecho, ya tiene en Andalucía otros locales en Sevilla y Málaga.

El nuevo establecimiento, que contará con profesionales especializados en el sector, ofrece a los motoristas granadinos un amplio catálogo de cascos, chaquetas, guantes, botas y protecciones de las marcas más reconocidas, además de un espacio diseñado para generar comunidad entre los aficionados de la zona.

«Estamos en un momento muy dulce. La apertura de Granada es un paso más dentro de un plan de crecimiento que nos permitirá cerrar 2025 con 27 tiendas y 100 millones de facturación», explica Silvia Bach, CEO de Motocard. «Motocard no es solo una empresa omnicanal, somos una comunidad. Escuchamos a nuestros clientes, apostamos por la seguridad y la diversidad, y trabajamos cada día para revolucionar la forma de vivir el motociclismo».

Próximas aperturas de Motocard

Además de esta apertura en Granada, Motocard ultima la inauguración de un nuevo local en el centro comercial Vistahermosa de Alicante y prepara la apertura de un espacio emblemático en Andorra, país donde nació hace más de 43 años. Este nuevo establecimiento sustituirá la primera tienda de la compañía, reubicada en el histórico local del antiguo McDonald 's de la entrada del Principado.

La compañía tiene como meta alcanzar las 30 sucursales a lo largo de 2026 en España, Portugal, Andorra, Francia e Italia, consolidando su liderazgo en el sur de Europa.

