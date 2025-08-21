Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España

Los incendios de este verano en el noroeste del país se han llegado a definir como los «peores del siglo». Con más de 392.000 ... hectáreas quemadas hasta mediados de agosto sólo le supera el año 1994, cuando el fuego arrasó con 438.000 hectáreas. A pesar de que ha habido fuegos en gran parte del territorio nacional, las comunidades que más se han visto afectadas son Galicia, Castilla y León y Extremadura.

En las últimas fechas, el humo de los fuegos que muchas comunidades autónomas están sufriendo ha llegado a la provincia de Granada. Este suceso, aunque parezca algo perjudicial no lo es en demasía. Según el experto de Meteored Francisco Martín, «se debe al cambio de rumbo del aire. Con la llegada de las temperaturas más frescas, el aire ha pasado de ir de sur a norte para ir de norte a sur. Por ello, el material particulado que hay en el aire a causa de los incendios está en el sur peninsular», precisa.

Un polvo blanquecino lleva desde el pasado miércoles en la ciudad de Granada. Sin embargo, esto no durará mucho más. Se espera que a partir de ese viernes, la DANA que se aproxima vuelva a cambiar el rumbo del viento y con ello que se lleve el humo que ha llegado con él.

Ampliar Foto satélite de la península con el humo de los incendios.

Francisco Martín aclara que este material particulado «es regular, lo que hace que no llegue a ser peligroso para la salud». Sin embargo, advierte que «las personas con problemas respiratorios deben tener cuidado porque para ellos sí que es perjudicial».

Con la bajada de las temperaturas, también se ha disminuido notablemente el número de focos activos, lo que supone un respiro en la extinción de los mismos. Actualmente son más de una veintena de incendios activos en toda la península, aunque la mayoría se concentran en las comunidades más afectadas