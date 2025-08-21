Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El humo de los incendios sobre Granada. Ariel C. Rojas

Llega a Granada el humo de los incendios que asolan el noroeste de España

El experto de Meteored Francisco Martín aclara que este material particulado «es regular, lo que hace que no llegue a ser peligroso para la salud». Sin embargo, advierte que «las personas con problemas respiratorios deben tener cuidado porque para ellos sí que es perjudicial»

Esther Guerrero

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:59

Los incendios de este verano en el noroeste del país se han llegado a definir como los «peores del siglo». Con más de 392.000 ... hectáreas quemadas hasta mediados de agosto sólo le supera el año 1994, cuando el fuego arrasó con 438.000 hectáreas. A pesar de que ha habido fuegos en gran parte del territorio nacional, las comunidades que más se han visto afectadas son Galicia, Castilla y León y Extremadura.

