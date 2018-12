Llega a Granada la estafa del piso de alquiler que usa a Airbnb de gancho

«Me pidieron que ingresara 950 euros sin enseñarme ni siquiera el piso»

Repasando las redes sociales, encontramos diversos casos de usuarios que afirman haber estado cerca de caer en el timo que emplea a Airbnb. María, una trabajadora de 26 años de Granada, cuenta que el pasado mes de septiembre vio el anuncio de un piso en la calle Recogidas que, «con un salón de lujo y unas habitaciones enormes», se ofertaba por 450 euros. «Contacté con la supuesta propietaria, una mujer que decía estar en el extranjero. Me pidió ingresar 950 euros por adelantado sin enseñarme siquiera el piso. Dijo que más tarde alguien de Airbnb me lo mostraría», cuenta María, añadiendo que «por suerte» detectó el timo a tiempo y no dio el dinero.