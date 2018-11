Llega la Feria del Motor de Granada, organizada por IDEAL Cita con el mundo de la automoción del 23 al 25 de noviembre en el recinto de la Feria de Muestras F. ARGÜELLES GRANADA Domingo, 18 noviembre 2018, 13:24

Un año más llega una de las citas más importantes que el mundo del automóvil tiene en la provincia de Granada a lo largo de todo el año:la Feria del Motor. Organizada por el diario IDEAL, este evento que presenta las mejores oportunidades en automoción se desarrollará el próximo fin de semana, concretamente entre el viernes 23 y el domingo 25 de noviembre en el recinto de la Feria de Muestras de Armilla.

Los principales concesionarios automovilísticos van a presentar los últimos modelos que sus respectivas marcas han puesto en el mercado, sin faltar vehículos de ocasión para que todos los bolsillos puedan encontrar un coche acorde a sus necesidades y presupuesto. La iniciativa de IDEAL ofrecerá la mayor variedad de vehículos que se reúnen en un mismo espacio, y donde estarán presentes las principales marcas de automóviles y los más destacados concesionarios de Granada, su provincia e, incluso, de fuera de ella.

Destacadas marcas

En concreto, se va a contar con la participación de destacadas marcas del sector de automóvil, como Kia, Honda, Mitsubishi Motors, Jaguar, Land Rover, Volvo, Nissan, Mercedes-Benz, BMW, Seat, Hyundai, Mini, Renault, Ford, Mazda, Volkswagen, Skoda, Peugeot, Peugeot, Citroên, Toyota, Way of Life, Suzuki, Lexus, Jeep, Audi, etc.

También participarán las más destacadas marcas de motos, como Piaggio, Rieju, Kymco, Vespa, Moto Guzzi, BMW Motoroad, Aprilia, Gilera, Sym, Peugeot Scooters, Kawasaki, Yamaha, Zero o Suzuki. No faltarán otras empresas relacionadas con el mundo del motor.

De una forma cómoda y tranquila, el visitante podrá conocer durante este próximo fin de semana todos los coches y motos que la Feria del Motor pone a su alcance.

Sin lugar a dudas, una oportunidad única para descubrir las características y prestaciones de los distintos vehículos, comparar precios, informarse de todas sus prestaciones y, luego, decidir cuál es el vehículo más acorde a cada necesidad o gusto. Una vez decidido el vehículo favorito que se desea comprar, podrá beneficiarse el comprador de los precios especiales y descuentos que las distintas marcas y concesionarios ofrecerán con motivo del certamen. Y es que ese es otro de los principales atractivos de la cita, el poder disfrutar de ventajas y ofertas si se compra el vehículo durante los días de desarrollo del certamen, de hecho en anteriores convocatorias fueron decenas las personas que salieron del recinto de la Feria de Muestras estrenando vehículo.

Sin lugar a dudas, una cita que se hace imprescindible para todas aquellas personas que estén planteándose cambiar de vehículo, ya que van a encontrar en un mismo espacio al mayor número de concesionarios y marcas de automóviles reunido en un certamen de estas características, pero también será de gran interés para cualquier persona, y cualquier miembro de la familia, ya que va a ofrecer múltiples actividades paralelas para que puedan disfrutar todos. De viernes a domingo hay una cita con la muestra de IDEAL, el mejor escaparate para descubrir la más amplia oferta de vehículos nuevos, seminuevos, motos, etc.