Las 14 listas completas de los partidos que se presentan en Granada a las elecciones del 10-N En el listado completo de candidaturas publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se refleja a continuación, destacan algunas novedades ÁLVARO LÓPEZ Martes, 15 octubre 2019, 12:35

Apenas medio año después, los granadinos tendrán que volver a pasar por las urnas. Como el resto de españoles, todos tenemos una cita el próximo 10 de noviembre de cara a las elecciones generales que se repetirán después de que nadie haya logrado conformar un gobierno.

En esta ocasión, los granadinos podrán elegir entre 14 partidos distintos al Congreso y 11 al Senado. En el listado completo de candidaturas publicado este martes por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que se refleja a continuación, destacan algunas novedades. Por ejemplo, la inclusión de Más País, el partido de Iñigo Errejón, con Ana Terrón (exdiputada por Podemos) como número 1.

La última hora de Granada Accede a toda la información de IDEAL

También es relevante que en el Partido Popular al Senado, el número uno vaya a ser el alcalde de Güejar Sierra, José Antonio Robles, en lugar del periodista Vicente Azpitarte que pasa al segundo puesto. No obstante, al ser listas abiertas, esa posición no es del todo relevante ya que se vota al candidato y no al partido.

Candidaturas al Congreso de los Diputados

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. José Antonio Montilla Martos.

2. Elvira Ramón Utrabo.

3. José Antonio Rodríguez Salas.

4. María Inmaculada Oria López.

5. Sergio Bueno Illescas.

6. Isabel Abadía Buj.

7. Manuel Alarcón Pérez.

Suplentes:

1. María Begoña Folgueiras Varela.

2. Julio Alberto Castillo Siles.

3. María Dolores Pastor Manzano.

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

1. Francisco Javier Hervías Chirosa.

2. María del Mar Sánchez Muñoz.

3. María Isabel Leyva Teruel.

4. Ramón Martínez Martínez.

5. Beatriz González Orce.

6. Juan Carlos Ortega Guerrero.

7. Ana Belén Machado Gutiérrez.

Suplentes:

1. Antonio Francisco Suárez García.

2. María Gloria Gámez Vargas.

3. José Manuel Lemos Perea.

4. María Jesús Aguilera Linares.

ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)

1. Esteban Leyva Cortés.

2. María Dolores González Rodríguez.

3. Juan Carlos Rodríguez Fortes.

4. Jéssica Burgos Purroy.

5. José Manuel Sabio Torres.

6. Carmen González Ferre.

7. Plácido García Bolaños.

Suplentes:

1. Carmen Sánchez Estévez.

2. Gabriel Díaz Pérez.

3. Carmen López Díaz.

PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)

1. Carmen Duarte Lafuente.

2. Manuel Francisco Varo López.

3. Alba Martínez Cabrera.

4. Francisco José Martínez Aguilar.

5. Laura Quirante Valdivieso.

6. Pablo Jerónimo Arozamena Laso.

7. María del Pilar Mínguez Navareño.

VOX

1. Macarena Olona Choclán.

2. Onofre Miralles Martín.

3. Dolores Enríquez Salmerón.

4. Ignacio Pozo García.

5. Miguel Ángel López Fernández.

6. Sonia Sánchez Moreno.

7. Manuel Jorge Martín Montero.

Suplentes:

1. María Adela Vao Cañadas.

2. Sergio Mingorance Arnedo.

3. David Navarro Quesada.

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Leticia Villar Alonso.

2. María Del Carmen Castellano Carmona.

3. José Pedro Berlanga Linero.

4. Ángel Luis Martín Sevilla.

5. Susana Correa Cabrera.

6. Juan Francisco López Gómez.

7. Débora Godóy Izquierdo.

Suplentes:

1. Juan de Dios Benítez Martín.

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. María Cristina Fernández Gómez.

2. Agustín Marie Ndour Ndong.

3. María Rosa Mercado Alonso.

4. José Manuel Ruiz López.

5. Ricardo Rodríguez Torti.

6. Raquel Fernández Gómez.

7. Miguel Contreras Carrasco.

CONVERGENCIA ANDALUZA (CAnda)

1. Joaquín Cabrera Torres.

2. José Luis Ruiz Olivares.

3. Dolores María Jiménez Martín.

4. Jesús Esteban Ruiz Peralta.

5. Concepción del Castillo Martín.

6. Aurelio Martín Centurión.

7. Rosa María Jiménez Arellano.

Suplentes:

1. María Dolores Morales González.

2. Francisco Jiménez Ortega.

MÁS PAÍS-ANDALUCÍA (MÁS PAÍS-ANDALUCÍA)

1. Ana Belén Terrón Berbel.

2. Mercedes Barranco Rodríguez.

3. Juan Ruiz Romero.

4. Francisca López Torrecillas.

5. David Arribas Lendínez.

6. María Sánchez Fernández.

7. Fernando Fernández-Llébrez González.

Suplentes:

1. Rubén Ramírez Guerrero.

2. María de los Ángeles García Domínguez.

3. Javier Molina Pérez.

UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU LV CA)

1. Pedro Antonio Honrubia Hurtado.

2. Neyva María Molina Moya.

3. Matilde Ramiro Gutiérrez.

4. Federico José Velázquez de Castro González.

5. María Rosario Martín Venegas.

6. José Antonio Castro Pedrosa.

7. Victoria Robles Sanjuán.

Suplentes:

1. María del Carmen Noguera Soria.

2. María Raquel Torres Carretero.

3. Raúl Jesús Martínez Sánchez.

IZQUIERDA ANTICAPITALISTA REVOLUCIONARIA (IZAR)

1. Rubén Quirante Román.

2. Yasmina Soriano Galdeano.

3. Alejandro García Ferrer.

4. Jéssica Carmona Rodríguez.

5. Adrián Mora González.

6. María de las Mercedes Murillo Barroso.

7. Tomás Martínez Peña.

Suplentes:

1. Hada María Martínez Robles.

2. Felipe Alejandro Moreno José.

3. María José Sánchez Romero.

RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)

1. María Dolores Minuesa Soria.

2. Mimón Momahemd Hamed.

3. María Nieves Alegre Galindo.

4. José Luis Hidalgo Fernández.

5. Ana Tercedor Lázaro.

6. Javier Ignacio Caballos Martín.

7. María Paz Rodríguez Pardo.

Suplentes:

1. Cristian Almohalla Gómez.

2. Manuel Jorge Rodelas.

3. Ana Rico Rubio.

PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)

1. Juan Francisco Salinas Montoro.

2. Estela Adamuz Ávila.

3. Sergio Aranda Ruiz-Mata.

4. Mónica Cabrera Casas.

5. Bruno Alberto Levy Guillén.

6. Rafael Torres Pérez.

7. María Berrios Torres.

Suplentes:

1. Miquel Abril Fornielles.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. Carlos Rojas García.

2. Pablo Hispán Iglesias de Ussel.

3. Mariano García Castillo.

4. Trinidad Herrera Lorente.

5. Rosa María Fuentes Pérez.

6. Javier Bravo Sánchez.

7. Ana Belén Garrido Ramírez.

Suplentes:

1. José Ignacio Garrido López.

2. Inmaculada Puche López.

3. María Isabel Fernández Muriel.

Candidaturas al Senado

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Alejandro José Zubeldía Santoyo.

Suplente 1: Ana Belén Palomares Bastida.

Suplente 2: Manuel Domínguez García.

2. María Sandra García Martín.

Suplente 1: Abelardo Vico Ruiz.

Suplente 2: Carolina Santaella Higueras.

3. Francisco Javier Aragón Ariza.

Suplente 1: Iluminada Carmen Jiménez Olivencia.

Suplente 2: Fernando Machado Cabrerizo.

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

1. Fernando Serrano González.

Suplente 1: María Paz Torres Contreras.

Suplente 2: Joaquín Muñoz Arias.

2. María Amparo Siles Martín.

Suplente 1: Modesto Zambrano Fernández.

Suplente 2: Almudena García Jaraices.

3. Luis Eugenio Pertíñez Martín.

Suplente 1: Antonia Martínez Sánchez.

Suplente 2: Francisco Javier Milena Trujillo.

ANDALUCÍA POR SÍ (AxSI)

1. Celia Principal López.

Suplente 1: Francisco David Martín Alonso.

Suplente 2: Estefanía Dueñas Estévez.

2. José Luis Espinosa Montes.

Suplente 1: María Isabel Hidalgo Castilla.

Suplente 2: Federico Pérez Padial.

3. María del Sagrario Martín Pino.

Suplente 1: Juan Rafael Jiménez Alaminos.

Suplente 2: Elísabet Megías Esparrell.

PARTIDO COMUNISTA DEL PUEBLO ANDALUZ (PCPA)

José Luis Quirante Sánchez.

Suplente 1: María Josefa Arco Centeno.

Suplente 2: Rafael Castañeda Torres.

5. VOX (VOX)

1. Cristina Alejandra Jiménez Jiménez.

Suplente 1: José Manuel Gómez Rodríguez.

Suplente 2: Matilde Carmona Maldonado.

PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

1. Rafael Vázquez García.

Suplente 1: Blanca Sánchez Cabrera.

Suplente 2: Luis Ignacio González Fernández.

2. Carmen Inmaculada Sánchez Carmona.

Suplente 1: Juan Luis Cruz Sanjulián.

Suplente 2: María Elena Gutiérrez Cortacero

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)

1. Marta Castillo Fernández.

Suplente 1: Mario Pablo Sánchez Barrón.

Suplente 2: María del Carmen Barrón Sánchez.

MÁS PAÍS-ANDALUCÍA (MÁS PAÍS-ANDALUCÍA

1. Francisco Javier Fernández Sánchez.

Suplente 1: María del Valle Camacho Porras.

Suplente 2: Víctor Juan Fuentes Martínez.

UNIDAS PODEMOS (PODEMOS-IU LV CA)

1. Manuel Morales García (Podemos-IULV-CA).

Suplente 1: Isabel María Humbert Fernández (Podemos-IULV-CA).

Suplente 2: Domingo Palma González (Podemos-IULV-CA).

2. José Ismael Criado Aguilera (Podemos-IULV-CA).

Suplente 1: María Jesús Castaño Vinuesa (Podemos-IULV-CA).

Suplente 2: Francisco Contreras Escribano (Podemos-IULV-CA).

3. Francisca Sánchez Alías (Podemos-IULV-CA).

Suplente 1: Juan Antonio Beas Cobo (Podemos-IULV-CA).

Suplente 2: Juliet Anne Wangensteen Nieto (Podemos-IULV-CA).

RECORTES CERO-GRUPO VERDE (RECORTES CERO-GV)

1. Juan Antonio Ortiz López.

Suplente 1: Olga Merino Navarro.

Suplente 2: Francisco Jesús Vázquez Pérez.

2. Kim Joaquina Pérez Fernández-Fígares.

Suplente 1: Josefa Merlo Abellaneda.

Suplente 2: Esteban Sánchez Ocaña.

PARTIDO POPULAR (PP)

1. José Antonio Robles Rodríguez.

Suplente 1: Mariam Abdalláh Sánchez.

Suplente 2: Francisco Javier Maldonado Escobar.

2. Vicente Azpitarte Pérez.

Suplente 1: Fernando Pérez Martín.

Suplente 2: Mónica Castillo de la Rica.

3. Celia Santiago Buendía.

Suplente 1: Estéfano Polo Segura.

Suplente 2: Faustina Béjar Pulido.