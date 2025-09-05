La 'lista de deseos' de Granada de cara a los presupuestos

Superado el ecuador de la legislatura, el Gobierno se prepara para un otoño 'caliente'. Con la presión del caso Koldo tocando máximos y el juicio ... al fiscal general del Estado, en el que los de Pedro Sánchez se han posicionado con claridad del lado del representante público, el Ejecutivo necesita cambiar las tornas y asegurar la estabilidad suficiente para llevar a término el mandato. Con esta perspectiva, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se antoja como un elemento clave, especialmente después de que el expediente no haya sido renovado en los dos últimos años.

El pasado 28 de julio, durante el balance previo al inicio de las vacaciones, el presidente del Gobierno ya dejó pistas de que ese sería el siguiente movimiento. Manifestó su intención de iniciar conversaciones con sus aliados y fue claro al confirmar que propondrá unas cuentas para que sean votadas en el Congreso, algo que no ha ocurrido a lo largo de la legislatura ante la falta de apoyo para su aprobación.

En Granada, el anuncio presidencial ha abierto la veda para que la provincia recuerde cuáles son sus necesidades y reflexione acerca de aquellos proyectos que requieren de financiación sí o sí para su puesta en marcha. En los últimos días, este periódico ha conversado con las principales formaciones para conocer sus reivindicaciones, entre las que destacan, por la unanimidad que recaban a lo largo de todo el espectro político, iniciativas como el acelerador de partículas o la mejora del sistema ferroviario con el Corredor Mediterráneo, que necesitan de financiación específica en las cuentas.

Esta reclamación es sostenida tanto por el PP, que las considera vitales para el futuro de Granada, como por el PSOE, que recuerda que ambas están fuera del Plan de Recuperación que está ya en marcha y que asegura financiación. También es mencionada por IU y por Vox, que recuerda que se trata de temas en los que han incidido recientemente sus líderes.

El resto de medidas varían en función de los partidos, con cuestiones que apelan a la crisis de la vivienda, el aumento de la seguridad, la mejora de las infraestructuras o la finalización de proyectos que acumulan años de retraso, como es el caso de Rules. La única singularidad la presentan los socialistas, que avanzan que muchas de las propuestas que mencionan el resto de formaciones, como la extensión del metro, la rehabilitación de edificios públicos, los túneles de la A-7 o los planes de sostenibilidad turística, ya se están ejecutando como parte del Plan de Recuperación que garantiza los fondos y, por tanto, mantienen que están «al margen de cualquier revisión presupuestaria».

Así, en IDEAL repasamos la 'lista de deseos' de los partidos de Granada de cara a los próximos presupuestos generales.

Rules

Rules, como los problemas del tren, es otro de los asuntos que reaparecen año tras año sobre la mesa a la hora de abordar los presupuestos. Las conducciones acumulan muchos años de retraso y, lo peor, existen todavía incógnitas por resolver, cómo la fórmula en que se abordarán los tramos que no están ni en obra ni tienen proyecto definitivo cerrado.

En la actualidad, solo el desglosado 9, la primera fase de las canalizaciones, está en ejecución. El 3, que corresponde al segundo tramos, tiene el proyecto cerrado, pero está pendiente la cuestión de la financiación. En principio, el Estado debe adelantar los fondos para que puedan llevarse a cabo las obras que, más tarde, abonarán los regantes. Para la mayoría de las formaciones, el presupuesto que proponga Sánchez debe resolver esta cuestión.

También debe cerrarse el proyecto que abarca el resto de tramos. Del diseño inicial quedarían pendientes nueve partes que, sin embargo, en las últimas revisiones se han transformado en dos: las correspondientes al margen izquierdo y el margen derecho del Guadalfeo. Aquí también el problema es el dinero, dada la enorme dificultad que supone para los regantes financiar unas instalaciones de esas dimensiones.

Acelerador de partículas

La necesidad de nuevas inversiones en el acelerador de partículas es una de las demandas que se repiten en todas las formaciones. La iniciativa, que se está llevando a cabo en Escúzar, es considerada un proyecto de país, una apuesta que puede ayudar a cambiar el paradigma energético actual, basado aún en buena medida en los combustibles fósiles.

En las últimas semanas, el consorcio ha recibido la confirmación de que nuevos fondos están en camino. Son los 100 millones de euros recientemente autorizados por la Junta de Andalucía, una cantidad que debe llegar hasta 2027. Quedan, sin embargo, más partidas comprometidas y se espera que sean introducidas en los próximos presupuestos del Estado, dado que el Ejecutivo tiene que equiparar sus inversiones.

Los fondos recientemente aprobados servirán para iniciar los estudios previos, diseño y proyectos necesarios para evaluar las características del terreno donde se levantará el acelerador y determinar las acciones necesarias para adecuarlo a la obra proyectada.

Las conversaciones que la Junta y el Gobierno mantienen, sin embargo, apuntan a un compromiso creciente por parte de ambas administraciones. Así lo aseguró el equipo autonómico, que aseguró que «para 2033 el importe se elevará a 422,50 millones de euros, sufragados al 50 por ciento por ambas administraciones».

Mejoras ferroviarias

Que la provincia requiere mejoras ferroviarias es una realidad inapelable concretada por las repetidas incidencias que los trenes granadinos están padeciendo este verano. La capacidad de la red sigue mermada a la espera de que se duplique la vía y se culmine la variante de Loja, proyectos ambos que deben ampliar el número de frecuencias disponibles y reducir los tiempos de viaje de los usuarios.

Pero, más allá de estas iniciativas que ya están en marcha, sigue habiendo necesidades por cubrir, como recuerdan los partidos. Es el caso, por ejemplo, del Corredor Mediterráneo, cuyo avance permanece estancado en la provincia. Otra propuesta que plantean casi todos los partidos es la dotación de recursos suficientes para recuperar la Guadix-Baza-Lorca. Se trata de una petición histórica de los colectivos de las comarcas del sureste que resulta inaplazable para los partidos, que exigen que esté ya representada en las próximas cuentas.

También se reclama la aportación de dinero para llevar el tren a la Costa. Aunque el Gobierno ha rechazado en varias ocasiones la consideración de la infraestructura ante las dificultades técnicas que percibe, las formaciones consideran que el Puerto de Motril no puede ser el único de interés del Estado sin estar conectado a la red. Enlazarlo es vital para competir en igualdad de condiciones y es ese el motivo por el que se le exige acomodo en los presupuestos.

Espigones

20 años después de reivindicaciones, los espigones siguen pendientes. Como contó hace pocas semanas IDEAL, solo el de Playa Granada está en marcha, mientras que otros cinco distribuidos por la Costa están en fase de aprobación de los pliegos técnicos para la redacción de los proyectos.Sea como sea, la necesidad no ha variado. El agua sigue arrebatando la arena año tras año para disgusto de buena parte de las poblaciones costeras granadinas. De los reclamados por Salobreña, Castell de Ferro, Polopos y El Pozuelo sigue sin saberse nada y los partidos insisten en que 2026 debe ser el año en resolver el problema de una vez, para lo que se requieren partidas específicas que exigen que aparezcan en las cuentas.

Autovía Granada-Badajoz

La construcción de la autovía Granada-Badajoz es otra de las reivindicaciones que más consenso recaban de cara a la aparición en los próximos presupuestos del Estado. En la actualidad, se está abordando parte de la infraestructura. Sin embargo, la demanda es que toda la N-432 sea ampliada hasta el límite de la provincia al menos con objeto de articular una comunicación mejor para los municipios del entorno y entre las capitales de las provincias que conectan con la vía.La demanda ya fue puesta sobre la mesa por los dirigentes provinciales de Granada y de Córdoba, que tendieron la mano a sus homólogos de Jaén y Badajoz para reclamar al Gobierno la financiación. La mayoría de los partidos suscriben esta demanda de cara a las próximas cuentas.