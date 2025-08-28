«Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»

Granada llena sus calles de turistas que deciden visitarla por su historia y cultura ampliamente conocida. Sin embargo, el ocio no es el único motivo ... por el que los extranjeros pasan sus días en el centro. Aunque cualquier excusa es buena para viajar a esta soleada ciudad.

Manolo e Inés, procedentes de Castuera, Badajoz, llegan a Granada con motivo de acompañar a su hija, que viaja por motivos de trabajo. A pesar de llevar pocas horas en esta «preciosa» capital, la pareja no ha podido evitar enamorarse de cada sitio al que han tenido la oportunidad de ir.

Son varias las veces que han pensado en este destino para sus vacaciones, pero nunca antes se habían atrevido a ello. Sin embargo, que su hija tuviera que trabajar en la ciudad ha sido el pretexto perfecto para pasar unos días aquí: «Una muy buena decisión», coincide la pareja.

Tienen ideas claras de como quieren destinar su tiempo cuando su hija salga de sus obligaciones: «Queremos hacer un tour por el centro para ver lugares emblemáticos. También nos gustaría ir esta noche a una ruta nocturna que nos han recomendado por la Alhambra, tiene que ser increíble».

A pesar de planear los lugares que pretenden conocer de la ciudad y que «no se pueden perder», Manolo e Inés no se cierran a ir a esos rincones que, a pesar de no ser lo más reconocido, muestran al completo la cultura de este maravilloso destino.

Algo que no pasa desapercibido por la pareja y que los deja bastante sorprendidos, es la limpieza de las calles. La comparan con la de otras provincias andaluzas y afirman que «nunca habían visto algo igual».

Además de ser acompañantes de su hija, Manolo e Inés tienen un objetivo claro que pretenden seguir en su visita por la ciudad. Quieren ver todo lo que puedan de forma intensa, visitar museos y pasear, pero siempre fijándose en lo que tienen alrededor para no perderse nada relevante.

Recomendaciones

Por el momento, Granada cumple con todas sus expectativas a pesar de que les queda mucho por ver aún. Por eso esperan que el tiempo les acompañe en estos días. Aunque ellos ya están acostumbrados a las altas temperaturas, por lo que la ciudad no les va a sorprender en ese aspecto.

Para terminar, tienen una recomendación para próximos viajeros: «deben vivir la ciudad, que hagan lo que puedan y más por este maravilloso destino».