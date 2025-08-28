Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manolo e Inés de Badajoz Ideal
Mi primera vez en Granada

«Lo limpias que están las calles aquí no lo hemos visto en ninguna otra ciudad»

Manolo e Inés, turistas de Badajoz, se sorprenden de todo lo que le ofrece en su visita la ciudad, sobre todo su pulcritud

Esther Guerrero

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:58

Granada llena sus calles de turistas que deciden visitarla por su historia y cultura ampliamente conocida. Sin embargo, el ocio no es el único motivo ... por el que los extranjeros pasan sus días en el centro. Aunque cualquier excusa es buena para viajar a esta soleada ciudad.

