Un operario limpia las pintadas del Arco de las Pesas. Jorge Pastor

Limpian las pintadas del Arco de las Pesas

Operarios sanean con láser uno de los accesos a esta puerta histórica datada en el siglo XI

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:46

No quedaba un centímetro cuadrado del Arco de las Pesas que no estuviera pintarrajeado. Sí, en pasado, porque el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de ... limpieza de este espacio histórico de Granada, una de las primeras puertas de recodo de la arquitectura hispano musulmana datada en el siglo XI, en tiempo de los ziríes. Este acceso comunicaba la Alcazaba Qadima con el Albaicín.

