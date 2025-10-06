Limpian las pintadas del Arco de las Pesas

No quedaba un centímetro cuadrado del Arco de las Pesas que no estuviera pintarrajeado. Sí, en pasado, porque el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de ... limpieza de este espacio histórico de Granada, una de las primeras puertas de recodo de la arquitectura hispano musulmana datada en el siglo XI, en tiempo de los ziríes. Este acceso comunicaba la Alcazaba Qadima con el Albaicín.

Una gran noticia para el patrimonio de Granada y un compromiso adquirido por el Ayuntamiento este verano, tras la aparición de nuevos y aparatosos rayajos de colores. Asociaciones vecinales y agentes turísticos habían reiterado su pesar por estos hechos y por la pésima imagen que se estaba dando a la ciudad.

Esta mañana estaban actuando operarios de una empresa especializada en láser. Justo en una de las bocanas. También se han colocado unas lonas verdes en uno de los paños, lo que anticipa que el tajo continuará en los próximos días en el tramo interior.

Trabajos de limpieza en el patrimonio | Algunas de las pintadas que afeaban el entorno protegido Jorge Pastor

Por ahora no hay noticias de que se vaya a interrumpir el tránsito de viandantes por el Arco de las Pesas. De hecho, este lunes se seguía realizando con normalidad. Algunos guías oficiales se felicitaban por esta decisión del Ayuntamiento, aunque lamentaban que no se actuara contra el vandalismo con medidas preventivas. Las dos cámaras conectadas a la Policía obviamente no han dado los resultados esperados.

Tampoco se conoce aún si el procedimiento de saneamiento del resto del Arco de las Pesas será similar. Es decir, con pistolas láser.

En este punto conviene recordar que el Ayuntamiento y la Junta alcanzaron un acuerdo para que se pudiera actuar en los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Albaicín de una manera genérica, sin necesidad de un permiso específico para cada bien por parte de la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura, lo que alargaba los procedimientos. De hecho, se realizó un estudio de cada uno de los paramentos para decidir cuál era el tratamiento más adecuado.

Tarea laboriosa

La erradicación de grafitis con láser es laboriosa, pero muy efectiva. El rayo pulsado vaporiza la pintura de forma selectiva, convirtiéndola en partículas sin dañar la superficie adyacente. En en este caso, un BIC con un gran valor para la ciudad de Granada. Una de las grandes ventajas de este método es que no es perjudicial para el medio ambiente, al no utilizar productos químicos o abrasivos. Permite además un control muy preciso del haz, ya que la energía se ajusta al umbral de ablación del pigmento para evitar la afectación del material base. Al ser tan laborioso, también resulta más caro. Nada que ver con la capa de cal que se ha aplicado, por ejemplo, en las paredes de la cuesta de San Gregorio, que estaban llenas de frasecitas e inscripciones.

Colectivos ciudadanos, como la Asociación de Vecinos del Albaicín, han reiterado la necesidad de una mayor vigilancia en el Albaicín, que está completamente turistificado. Según el Ayuntamiento, «en el primer semestre de 2025 se llevaron a cabo numerosas acciones policiales para evitar o denunciar las infracciones administrativas y penales relacionadas con pintadas en los inmuebles». Con especial atención, agregan, a los catalogados en el entorno protegido como Patrimonio Mundial.

Más allá de la acción de las patrullas operativas, la unidad especializada en investigación ha abierto un total de 58 expedientes en los seis primeros meses de este 2025, según las estadísticas facilitadas por el propio Ayuntamiento. Todo ello se ha saldado con un total de treinta y tres personas identificadas, catorce denunciadas y seis detenidas.

El punto de inflexión fue, sin lugar a dudas, la aparición el pasado 9 de mayo de veinte pintarrajos en todo el perímetro del recinto monumental de la Alhambra.

Historia

La Puerta Nueva, conocida como la Puerta de las Pesas, de Cieda o de la Señoría era una de las siete que contaban el recinto de la Alcazaba Qadima. La Puerta corta el doble lienzo de murallas que asciende hasta la Puerta Monaita. El arco interno está defendido por una torre exenta. Para Seco de Lucena, esta Puerta es contemporánea a la de Monaita. O sea, de mediados del siglo XI. En cambio, Antonio Orihuela afirma que su construcción debe corresponderse con los tiempos de la invasión almorávide.

El apelativo popular de Arco de las Pesas se debe a que se colocaban las pesas decomisadas por defectuosas, desde que a finales del siglo XVI la plaza del Ensanche y la inmediata Plaza Larga, construida en 1576, se convirtieron en el centro neurálgico del Albaicín repoblado tras la guerra de los Moriscos, con carnicerías y otros establecimientos públicos propios, independientes de los creados en la ciudad baja. De esta renovación urbana da fe la lápida conmemorativa quinientista colocada en la propia Puerta Nueva: «Esta plaza, y el matadero y carnicería y lavadero de este Albaicín se ha hecho de hacienda de Su Majestad, por orden de los señores de su Consejo, siendo uno de ellos el corregidor de ésta y general, el muy ilustre señor Arévalo de Suazo, comendador de Santiago, y el muy ilustre señor Tello González de Aguilar. Año de 1576».