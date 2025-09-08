Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La directora del centro de educación especial Jean Piaget con la nueva maestra del centro de compensatoria de Loja Pepe Marín

La lección que nunca deja de aprenderse

Una maestra novata y una veterana que ya visualiza la jubilación comparten la ilusión por abordar los retos actuales que presenta el sistema educativo granadino

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:32

Septiembre ya ha llegado y con él un nuevo curso. Los alumnos de Infantil y Primaria de la provincia de Granada volverán a las aulas ... tras un largo y caluroso verano este mismo miércoles, día 10, para inaugurar la temporada escolar 2025-2026. En este regreso a la rutina, que en los hogares granadinos huele a libros nuevos desde hace días, a su lado estarán quienes de aquí al próximo mes de junio van a tener la responsabilidad de ser sus guías, sus referentes en el interminable camino del aprendizaje. Ellos son los maestros.

