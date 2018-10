Una larga 'precampaña' en Granada para las elecciones andaluzas del 2-D La cita con las urnas será el 2 de diciembre. / G. M. Las principales formaciones se muestran «preparadas» y deslizan ya mensajes electorales R. I. GRANADA Martes, 9 octubre 2018, 10:34

El anticipo electoral tampoco se puede decir que sorprendiera en exceso a las formaciones granadinas. Cs y 'Adelante Andalucía' ya tienen aprobadas sus candidaturas y tanto PSOE como PP llevan semanas fraguándolas en la trastienda. Nada más confirmarse ayer el adelanto, empezaron a deslizar críticas y mensajes electorales. Estas son las valoraciones de quienes se pronunciaron –a instancias de este periódico– tras la rueda de prensa de Susana Díaz. Falta 'Adelante Andalucía', la confluencia de Podemos e IU, que ahora suman por separado tres parlamentarios por la provincia.

PSOE: El adelanto es un planteamiento «lógico»

El PSOE es en estos momentos el partido que más diputados tiene en el Parlamento andaluz por la circunscripción de Granada (5). Fuentes de la dirección provincial del PSOE expresaron ayer su «apoyo» a la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de convocar los comicios el 2-D y consideraron que reforzaran la «certidumbre y seguridad de la gestión en Andalucía». «El anuncio forma parte de un planteamiento lógico en este momento», justifican desde el partido en la provincia y añaden que el PSOE está «preparado» para afrontar este proceso que tendrá a la comunidad y a la «ciudadanía como protagonistas del proyecto y del debate».

Desde Granada –añaden–, «contribuiremos con nuestra experiencia y trabajo a hacer posible un Gobierno estable y cohesionado liderado por la socialista Susana Díaz».

Sebastián Pérez, presidente del PP de Granada: «El régimen socialista tiene ya fecha de caducidad»

El presidente provincial del PP de Granada y candidato a la alcaldía de la capital, Sebastián Pérez, anticipó ayer que el «régimen socialista en Andalucía tiene fecha de caducidad, el 2 de diciembre». «El PP de Granada se ha lanzado ya a la provincia y recorrerá cada rincón trasladando el proyecto de Juanma Moreno», aseveró, considerando que «Andalucía necesita un nuevo gobierno que cree puestos de trabajo, garantice la igualdad de oportunidades para todos los andaluces, una educación de calidad y competitiva, donde los alumnos no tengan que estudiar en aulas prefabricadas, una sanidad digna e igualitaria y baje los impuestos para que se reactiven la economía y el empleo». A juicio de Pérez, esta transformación sólo podrá llegar de la mano del PP andaluz, con Juanma Moreno a la cabeza, «para que los jóvenes andaluces puedan materializar su futuro profesional y personal en nuestra tierra y que irse a otros lugares sea una elección, en lugar de una obligación ante la falta de oportunidades que ha generado el PSOE».

Pérez lidera el partido que fue segunda fuerza en la provincia en las pasadas autonómicas, en las que obtuvo cuatro parlamentarios. «Siempre hemos tenido claro que Susana Díaz podría convocar en cualquier momento, no por el interés de los andaluces, sino por razones partidistas. Convoca acorralada por la corrupción y qué casualidad que justo lo haya hecho hoy –por ayer–, para desviar la atención respecto a los datos revelados por el último atestado de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre dónde fueron a parar 80.000 euros de las tarjetas 'black' de las que disponían los dirigentes de la fundación Faffe», valoró. O lo que es lo mismo, «que los fondos públicos que la Junta de Andalucía teóricamente destinaba a la formación de parados se empleasen en clubs de alterne, peajes, restaurantes y hoteles».

El presidente de los populares granadinos insistió en que «el fin de los 40 años de castigo socialista está más cerca que nunca» y subrayó que la «llegada de la alternancia con Juanma Moreno es una urgencia para Andalucía».

En clave provincial, Pérez recordó los continuos «incumplimientos» del gobierno autonómico con Granada, donde citó «infraestructuras prometidas proceso electoral tras proceso electoral pero que nunca se materializan». «Volveremos a escuchar ahora una nueva promesa sobre la construcción del Chare de Órgiva, sobre la autovía del Almanzora, la Darro Iznalloz, la carretera de Alhama o el enlace de Lanjarón con la A-44, sobre los Palacios de Justicia de Órgiva o Almuñécar, el puente de Huétor Tájar, el Polígono Industrial del Puerto de Motril, las depuradoras pendientes, el cierre del anillo, las Vau para descongestionar el tráfico en el Área Metropolitana y conectar la primera con la Segunda Circunvalación y un largo etcétera de incumplimientos».

«Pero seguro que no explicarán por qué prometieron un AVE entre Sevilla y Granada, construyeron 78 kilómetros de vía, abandonaron el proyecto y despilfarraron 280 millones de euros. Tampoco aclararán por qué realizaron una fusión hospitalaria sin contar con el criterio de los profesionales, no contarán cuál es su hoja de ruta sobre la presa de Rules, ni se quejarán porque el ministro de Fomento haya venido a Granada a contar que la Alta Velocidad no llegará hasta junio de 2019», concluyó Pérez.

María del Mar Sánchez, candidata de Ciudadanos por Granada: «Hay que poner en hora el reloj retrasado»

Ciudadanos obtuvo un diputado, José Antonio Funes, en el Parlamento por Granada en las pasadas elecciones autonómicas de 2015. En esta ocasión, la lista la encabezará la concejala de la capital María del Mar Sánchez. «Desde Cs Granada opinamos que Susana Díaz no ha pensado en los andaluces a la hora de convocar estas elecciones. Desde el primer momento ha estado valorando la fecha en función de los intereses propios y de su partido; un ejemplo más de patrimonialización de la institución por parte del PSOE, que piensa que la Junta de Andalucía es el PSOE y confunde los intereses de la institución con los de su partido», expresó ayer tarde tras confirmarse el adelanto electoral.

«Ha dejado en el tintero muchas reformas que son importantes, como la eliminación de los aforamientos o la reforma electoral. Llegados a este punto, no podemos más que considerar el 2 de diciembre como un momento de inflexión para poner en hora el reloj retrasado de Andalucía. Nos ilusiona la oportunidad de que los andaluces nos den su confianza para atender a los grandes problemas: el desempleo, la corrupción y el mal funcionamiento de servicios públicos como la sanidad, la dependencia o la educación», añadió Sánchez.

«Queremos ganar las elecciones para desarrollar nuestro propio proyecto basado en la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos. En Granada hemos apostado por grandes proyectos que disminuirían el desempleo a la mitad nuestra provincia y cuya gestión depende en parte de la Junta: la presa de Rules en la Costa, la Línea 400, el acelerador de partículas y la llegada inmediata del AVE. Son proyectos que desempolva el PSOE antes de cada proceso electoral para sacarlos en la siguiente campaña, sin hacer absolutamente nada durante la legislatura. Proyectos en los que no creen», criticó la cabeza de lista. La candidata se muestra dispuesta a abordar ya la precampaña:«En esta provincia estamos preparados para afrontar estas elecciones en un proyecto integrado a nivel autonómico y trabajando por Granada desde todas las instituciones: desde el Congreso con nuestro diputado Luis Salvador, desde el Parlamento, desde Diputación y desde todos y cada uno de los ayuntamientos».