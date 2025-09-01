Lanzan una nueva fragancia con el olor de Granada en septiembre Se trata de una flor tan vinculada a la Virgen de las Angustias que la tienda oficial de la Hermandad Patronal ha lanzado la fragancia 'Nardos para la Virgen'

María Dolores Martínez Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:53

Septiembre es el mes de la Virgen de las Angustias, pero también el de las flores de nardo vinculadas a Ella. Su presencia en las principales floristerías de la ciudad comienza a hacerse patente en el mes de agosto con la primera floración y alcanza su plenitud en septiembre. De forma especial, el día 15 en muchos de los ramos de la Ofrenda Floral a la Patrona y en la Procesión del último domingo de mes cuando la estela de las casi 2.000 varas de nardo del paso de la Virgen impregne las principales calles de la ciudad. Su importancia es tal que la propia Hermandad Patronal no ha dudado en lanzar su fragancia exclusiva 'Nardos para la Virgen', en perfume y bruma para el hogar. La responsable del establecimiento, Sara García, asegura que la «acogida desde el principio fue muy buena». Cada día perfuma el local con este aroma para que los visitantes que acceden al museo de la Virgen sientan el olor inconfundible de la Patrona. Una bienvenida muy especial que no deja indiferente a nadie. La propia descripción del perfume lo deja claro, «este nuevo eau de Toilette, dedicado a la Virgen, evoca pureza y serenidad. Su aroma floral y delicado inspira paz y devoción, celebrando la belleza y la espiritualidad en cada esencia».

Gran demanda

La importancia de las flores de nardo de la Vega granadina trasciende la propia ciudad y su demanda llega ya a Sevilla y Málaga, tal y como explica Benjamín Garrido, propietario de Hatural. La producción de esta flor de «enorme calidad», que no tiene nada que ver con la que crece en viveros, ha cambiado en la última década y se ha estructurado de manera que el consumo se extienda hasta octubre. Con suerte, hasta el día de los Santos si el tiempo así lo permite. Se trata de «una flor muy efímera y muy dependiente del clima». De hecho, con la ola de calor de agosto «ha florecido muchísimo nardo y ahora escasea». El encarecimiento de los nardos está condicionado, por tanto, a la mayor o menor producción, al clima y a disponer siempre de agricultores de confianza especializados en ellos.

Ampliar Nardos en la puerta de Nerine Arte Floral. M. D. M.

La venta de los nardos no le cambia la economía a ningún florista, pero sí supone una oferta diferente y puntual en el contexto del año. La demanda por cliente «no va más allá de comprar tres o cuatro varas debido a su precio». Algunos, curiosamente, optan por esta flor «para que huela bien la casa en lugar de comprar un ambientador».

De la misma opinión es Fernando Megías, de la Floristería Nerine Arte Floral en la calle Nueva de la Virgen. Al igual que Benjamín, apuesta siempre por el producto local. En su caso, el que crece en Cenes de la Vega. «Es una flor de temporada y se vende mucho en este mes, pero no se nota más clientela por ello. Eso sí, la cercanía a la Basílica patronal propicia que su establecimiento sea uno de los predilectos por los granadinos para comprar un ramo a la Virgen cuando llega la Ofrenda Floral. En el mes de los Santos, «también se piden muchos nardos, aunque no siempre llegan a esa fecha».

Ampliar La florista Loli López, de La Mimosa en El Corte Inglés. M. D. M.

Las grandes superficies tampoco son ajenas a esta demanda. Desde la floristería La Mimosa, en El Corte Inglés de la Carrera de la Virgen, Loli López nos comenta que ya «hay clientes que preguntan por los nardos en el mes de julio. Cuando llegan, tenemos que reponer todos los días. Ha habido años en que hemos incorporado nardos a los centros que preparamos para los Santos, en lugar de los gladiolos para darles la altura. Incluso, hay familiares que nos los piden especialmente porque al fallecido les gustaban mucho. Se trata de «una flor muy nuestra, al igual que el clavel. Su olor tan exquisito y su corta duración hace que la pillemos con más ganas».

La Patrona de Granada y su estela

Que el nardo sea la flor por excelencia de la Virgen de las Angustias se justifica en dos momentos clave: la Ofrenda Floral y la Procesión del último domingo de mes. En el primer caso, por una preciosa tradición de la Hermandad Patronal, consistente en llevar al Camarín de la Virgen todas las ramas de nardos ofrecidas por los granadinos. Pero si hay una concentración de nardos que maravilla a propios y extraños esa es la del paso de la Virgen con 2.000 varas de nardos en sus esquinas. Sus responsables son el equipo formado por Javier Guerrero García y Jesús Lizana Moyano, de la floristería 'Flor de las Nieves' de Las Gabias. Ni que decir tiene que disponer de esta enorme cantidad de nardos no es una tarea fácil, habida cuenta que un cambio brusco de temperatura puede arruinar todo la producción y cambiar completamente la idea original para la procesión. De hecho, Javier Guerrero explica que «la temporada del nardo en Granada se presenta con gran inestabilidad. Se trata de un cultivo altamente dependiente de las condiciones climáticas, lo que lo convierte en un producto difícil de controlar. Cuando las temperaturas son excesivamente altas, la floración se produce de forma simultánea y acelerada; en cambio, si surgen días de frío o tormentas repentinas, el desarrollo del cultivo se detiene e incluso puede llegar a dañarse».

Ampliar Nardos en el Camarín de la Virgen. Pepe Marín

El paso de la Virgen de las Angustias «requiere tres días completos de corte en una de las fincas más grandes de la Vega de Granada, situada en Fuente Vaqueros. Durante esas jornadas, toda la producción de la finca se destina exclusivamente a las cuatro esquinas del paso de la Virgen». Para cualquier floristería es muy complicado «obtener una cantidad tan elevada de nardos para una única fecha, ya que el mercado mayorista suele absorber la mayor parte de la producción». Una vez más, la devoción hacia la Patrona hace milagros y «supera cualquier interés comercial, y durante esos días, la venta está reservada únicamente para este fin. La familia propietaria de la finca trabaja con orgullo y con la satisfacción de saber que parte de los nardos que cuidan con esmero a lo largo del año acompañarán a la Virgen de las Angustias en su día grande».