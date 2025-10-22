El 'ladrón de la piedrecita' en la ventana moviliza a los vecinos de San Ildefonso Grupos de Whatsapp o carteles pegados en las calles alertan de un delincuente que ha entrado en varias casas de Granada

«Hace apenas 20 minutos alguien estaba persiguiendo y gritando: 'atrapad al ladrón' en la calle Real de Cartuja». Este es uno de los mensajes que se pueden leer en los varios grupos de Whatsapp que existen entre los habitantes del barrio de San Ildefonso. Una zona que abarca desde la Avenida Madrid, pasando por la Carretera de Murcia hasta la Cuesta de Alhacaba. Los chats vecinales echan humo desde este verano. Los mensajes alertan de robos, hablan de un joven que merodea por las calles y hay más de un testimonio de personas que aseguran que les han robado en casa mientras dormían o estaban dentro.

La Policía Nacional tiene constancia de las malas intenciones de este individuo, está totalmente identificado y se le ha detenido en numerosas ocasiones. El problema es que los hurtos cometidos presuntamente por el joven que tiene en alerta al barrio son de una naturaleza de delito leve, por lo que queda en libertad al poco tiempo.

Muchos vecinos de San Ildefonso están preocupados y molestos. De hecho, se ha creado un grupo de mensajería móvil titulado 'Afectados por robos'. Ahí se comparte información de la última actividad delictiva de esta persona señalada, fotografías del individuo y hasta se propone vigilancia ciudadana.

La inquietud ha llegado a las calles y un vecino ha decidido pegar carteles para dar a conocer el problema, alertar al resto de residentes y, de algún modo, espantar al delincuente. Las cuartillas impresas y fijadas con cinta adhesiva a las paredes incluyen fotos del sospechoso, aunque sale de espaldas. «Ladrón en Granada», se puede leer en grande. «El individuo de las fotografías lleva dos años robando en Cartuja -en referencia al barrio de San Ildefonso- y Albaicín. Entra en las viviendas, incluso si hay gente dentro, y roba todo lo de valor que puede. Este verano ha tenido gran actividad», se puede leer en varias calles como Ancha de Capuchinos.

'Modus operandi'

Este conocido por la Policía Nacional, cuerpo que confirma a este periódico sus acciones delictivas y numerosas detenciones, tiene un 'modus operandi' que siempre se repite a la hora de robar, según los vecinos. Tras localizar una vivienda en la que sustraer algún objeto, tira piedras a las ventanas para hacer ruido. Si nadie de la propiedad sale al balcón o se asoma por la ventana, entiende que no hay moradores. Es el momento en el que treparía por distintos elementos de la fachada y entraría a robar.

Identificado, denunciado en varias ocasiones y fichado por sus antecedentes, la Policía Nacional sigue de cerca a este presunto responsable, que ha conseguido movilizar a los vecinos del barrio de San Ildefonso. Mientras tanto, la alarma social continúa entre quejas, avisos en grupos de Whatsapp y carteles de advertencia por el 'ladrón de la piedra'.