La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que «es una apuesta por vertebrar el territorio desde la cultura, por unir esfuerzos, generar oportunidades y fortalecer el tejido social de la comarca»

Yegen acoge la III Feria de Asociaciones de la Alpujarra

La cita reunirá este domingo a 32 colectivos granadinos y almerienses en una jornada dedicada a la participación

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:43

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha presentado la III Feria de Asociaciones de la Alpujarra, junto al alcalde de Alpujarra de la ... Sierra, José Antonio Gómez, y el presidente de la comisión organizadora del evento, José Luis Campos. El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 16 de noviembre en Yegen y ofrecerá una jornada de participación ciudadana y cultura, consolidándose como un espacio de referencia para el asociacionismo en el medio rural.

