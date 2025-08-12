Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel en el solar donde se ubicaría el hospital. R. Vílchez

Un único autobús diario conecta la Alpujarra con el hospital de Motril

Los vecinos piden que se refuercen las opciones para llegar hasta su centro de referencia al seguir la comarca sin el prometido hace casi treinta años

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 23:49

Una búsqueda rápida en la página web de la empresa de transporte Alsa es suficiente para comprobar que los vecinos de la Alpujarra granadina no ... lo tienen demasiado fácil para llegar a la Costa. Ni siquiera a su hospital de referencia, que es el Santa Ana de Motril. En el día de hoy, sin ir más lejos, quienes no tienen vehículo propio o por el motivo que sea no pueden conducir y deben acudir a una cita médica solo tienen una opción: un autobús que sale a las ocho y media de la mañana de Órgiva.

