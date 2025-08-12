Un único autobús diario conecta la Alpujarra con el hospital de Motril

Una búsqueda rápida en la página web de la empresa de transporte Alsa es suficiente para comprobar que los vecinos de la Alpujarra granadina no ... lo tienen demasiado fácil para llegar a la Costa. Ni siquiera a su hospital de referencia, que es el Santa Ana de Motril. En el día de hoy, sin ir más lejos, quienes no tienen vehículo propio o por el motivo que sea no pueden conducir y deben acudir a una cita médica solo tienen una opción: un autobús que sale a las ocho y media de la mañana de Órgiva.

El trayecto dura 45 minutos. A las 9.30 horas, los viajeros llegan a su destino. «Casi todas las consultas con especialistas son por la mañana, pero algunos tienen que hacer más tiempo que otros hasta que les toca el turno. Aunque lo más duro siempre es el después. No tenemos ninguna manera de volver a casa hasta casi las cuatro de la tarde, más luego el viaje. ¿A quién le parece normal esto?», plantea el portavoz de la plataforma Hospital de la Alpujarra, Carlos Miralles.

Este almeriense lleva 22 años viviendo en la Alpujarra granadina. Cuenta que se vino aquí porque leyó que se iba a construir un hospital. Padece algunas patologías que requieren ingreso para tratamiento cada cierto tiempo. El anuncio se dio en 1997; incluso se puso una primera piedra, pero quedó en nada. Hasta que el Ayuntamiento de Órgiva adquirió hace un par de años un solar para la construcción del Centro de Alta Resolución Ampliado de la Alpujarra. El proyecto pareció revivir. «El plan era que las obras arrancaran antes de acabar 2024. Se han expropiado con carácter de urgencia unos terrenos que están parados. Esa ha sido la última promesa».

Viendo que el hospital de la Alpujarra «no es más que un sueño de quienes la habitan», los vecinos reclaman a las administraciones que se refuercen las opciones para desplazarse a Motril. «La semana pasada me lo comentaba un señor mayor que vive en un cortijo en Trevélez, que ya tiene sus patologías. Para ir al médico, tiene que coger el autobús a las 6.15 horas en Trevélez y a ver si llega a Órgiva a tiempo para pillar el que lleva a Motril. Y luego tiene que esperar hasta las 15.45 para volver, y otra vez lo mismo, que cuadre el transbordo», comparte Miralles.

Hasta diez horas fuera

En este contexto, el portavoz de la plataforma Hospital de la Alpujarra, que cada lunes reivindica en redes la necesidad de este recurso, subraya que «la Junta dice que ningún andaluz debe estar a más de una hora de un hospital». En el caso de Órgiva, «incluso yendo bien de tiempoy teniendo un coche medio decente se tarda una hora y media a Motril», asegura. Y en autobús, mucho más. «No solo supone hacer un gasto en comida porque la vuelta es después de comer. En algunos casos, los vecinos pasan diez horas perfectamente en la calle desde que salen de su casa hasta que consiguen volver».

La situación preocupa especialmente ahora que es verano y en la Alpujarra hay «tres médicos para toda la comarca». Los fines de semana, funcionan los Servicios de Urgencias de Atención Primaria de los centros de salud de Órgiva y Pitres. Según Miralles, desde las 10 de la mañana del viernes, no se hacen analíticas y desde mediodía, tampoco radiografías. «No tenemos UCI, ni hospital de soporte. Solo fonendoscopio, oxígeno, electrocardiograma y poco más. Si tuviéramos un hospital, siempre habría gente disponible para atender esas urgencias».