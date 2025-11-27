Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Epifanio Lupión Lupiañez Ángel Giménez Sal

El trovero de La Alpujarra que se ganó la vida de barrenero, molinero y aserrador

El 'Poeta Rústico' Epifanio Lupión nació en Albuñol en 1900 y falleció a los 94 años en el municipio almeriense de La Mojonera

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:21

Comenta

El trovero alpujarreño Epifanio Lupión Lupiañez nació en Albuñol el día 1 de junio de 1900, hace 125 años, y murió en la localidad de ... La Mojonera (Almería) el día 4 de noviembre de 1994 a los 94 años de edad. Su obra se basaba en la improvisación y estaba destinada casi por completo a las tradiciones, al entorno y las costumbres de la zona en que vivió. Epifanio fue barrenero, molinero, aserrador, poeta y trovero. El recordado Pepe Criado, gran impulsor de la cultura alpujarreña, aparte de investigador, editor y excelente persona, fallecido en la primavera de 2019, le dedicó un estupendo libro de 288 páginas en 2007, presentado por el excepcional político y alcalde de Vícar, Antonio Bonilla Rodríguez, nacido en Murtas, el 27 de octubre de 1954.

