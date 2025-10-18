La Ruta de Abén Aboo por Tierras de Moriscos del 'Pueblo Libro' de Granada

Rafael Vílchez Sábado, 18 de octubre 2025, 09:23 Comenta Compartir

La Ruta de Aben Aboo por Tierras de Moriscos está de moda. El Ayuntamiento del municipio de Alpujarra de la Sierra, presidido por José Antonio Gómez, lo promociona para dar a conocer los encantos del municipio formado por Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y el caserío de Montenegro. Algunas personas realizan el camino montadas a caballo y otras andando. Cuando se inauguró esta ruta, la ganadería María Barbero de Mecina Bombarón, especializada en estos menesteres, puso a disposición de los senderistas catorce caballos, sin ánimo de lucro. Un centenar de personas, la mayoría de otros lugares de España y otros países, participaron en este evento. Desde entonces el municipio de Alpujarra de la Sierra, conocido como 'El Pueblo Libro', ofrece caminos en plena naturaleza, algunos escoltados de castaños centenarios y acequias morunas. En este lugar existe un puente romano según algunos entendidos, restaurado por los árabes. También celebra el 'Pueblo Libro' rutas teatralizadas inspiradas en obras literarias.

El alcalde de Alpujarra de la Sierra ha indicado que «la Ruta de Abén Aboo por Tierras de Moriscos se puso en marcha como atractivo cultural y turístico y ha sido todo un éxito. Nuestro extenso municipio tiene mucha historia y un excelente paisaje que hay que darlo a conocer a través de charlas y conferencias y rutas a caballo o andando. Es decir, nosotros intentamos que nuestro municipio de Alpujarra de la Sierra, que también, y entre otras cosas, apuesta por la agricultura, sea tan conocido y visitado como los pueblos de la zona del Barranco de Poqueira, porque tiene mucho encanto, mucha historia y mucho que enseñar», señaló.

Diego López, primo de Abén Humeya, al que quitó la vida en La Alpujarra, llegó a ser el último rey de Andalucía, siendo reconocido y apoyado por el sultán de Argel, Alluc Alí. Diego López nació en el Barrio de la Mezquita de Mecina Bombarón (su casa reformada todavía existe y pertenece a un particular). Él fue un morisco de una familia rica que tomó el nombre de Abén Aboo y tomó parte activa en la rebelión o revuelta morisca (1568-1571). Abén Aboo fue asesinado por Gonzalo El Xeniz en una cueva de Bérchules, en el paraje rural de Huzum. Alpujarra de la Sierra destaca por su belleza y singularidad. Casas blancas, balcones floridos y hermosos paisajes montañosos. Este lugar ha servido de inspiración a importantes escritores, como, por ejemplo, a Gerald Brenan y Pío Navarro Alcalá-Zamora. Alpujarra de la Sierra es un municipio muy activo que apuesta por diversas iniciativas que se centran en el desarrollo rural, la cultura, el deporte o la creación de nuevos proyectos, como el senderismo.

Por cierto, hoy sábado día 18, en Mecina Bombarón a partir de la cuatro y media de la tarde, habrá en la Plaza del Ayuntamiento una exposición de vehículos clásicos del modelo Mini Cooper, que comenzó su andadura en 1957 con la crisis del petróleo, cuando British Motor Corporation (BMC) encargó a Sir Alec Issigonis el diseño de un coche pequeño y eficiente. El resultado fue el Mini, lanzado en 1959 como el Morris Mini Minor y Austin Seven. En Alpujarra de la Sierra se celebrará también dentro de pocos días, en torno al Día de Todos los Santos, 'La Mauraca de Castañas, una gran recuperada en 1986. En ese día, entre otras cosas, se asan en varias lumbres centenares de kilogramos de castañas de cosecheros de la zona. El Ayuntamiento colabora también en este evento que atrae a muchísimas personas de otros lugares.