Rocco Corselli gana el primer premio del Concurso de Fotografía Valle de Lecrín

En el Ayuntamiento de Nigüelas, situado en el palacio de verano que perteneció a familia Zayas, construido en el siglo XVI y restaurado en los ... años 90 del pasado siglo, ha tenido lugar la entrega de premios del II Concurso de Fotografía Valle de Lecrín, organizado por la Fundación OMNIA en colaboración con el Ayuntamiento. El primer premio lo consiguió Rocco Corselli (establecido en el Valle de Lecrín) con la imagen de la bordadora; el segundo, Javier García, con una foto de Nigüelas; y el tercero, María Fernández, con una instantánea del 'Entierro de la Zorra' de Nigüelas. También obtuvieron un accesit: Javier García, Pepi Sabanillas, Leticia Ballesteros, Antonio Álvarez de Castro, Rocco Corselli, Pepe Maldonado y Krum Pretov. Ademes, 10 imágenes obtuvieron una mención de Conchi Puerta, Mila Jiménez, Regina Bravo, A. Lafuente, Javier Serrano, José l. Cárdenas, Manuel Martos, Indalecio Morales y Julio López. Cinco fotógrafos profesionales actuaron como miembros del jurado.

El encargado de los proyectos culturales y artísticos de la Fundación OMNIA, Miguel Ángel Poyatos, indicó a IDEAL que «el I Concurso de Fotografía lo organizó el pasado año la Asociación de Turismo de el Valle, y este año nos hemos hecho cargo nosotros. En esta segunda edición han participado 45 personas con 127 fotos. Un jurado compuesto por cinco personas ha seleccionado 20 imágenes. El primer premio está dotado de 300 euros, el segundo de 200 euros y el tercero de 150 euros. También se entregaron diplomas. Los que han conseguido un accesit recibieron una bolsa con productos del Valle de Lecrín: jabones realizados por personas con discapacidad de la Asociación VALE de Marchena, barriada de Dúrcal, y mermelada y miel muy afamada de Padul. La muestra podrá ser visitada hasta el día 22 de este mes de noviembre, en horario del Ayuntamiento y los fines de semana, de once y media a una y media de la mañana», terminó diciendo.

En este acto estuvieron presentes un gran número de personas del Valle de Lecrín y otras partes. También asistieron el presidente de la Fundación OMNIA, Antonio Castro Delgado; la muy eficaz concejala de Cultura, Turismo, Fiestas, Tradiciones y Deportes del Ayuntamiento de Nigüelas, Mari Carmen Alarcón López; el responsable de OMNIA, Marcos Maya y otras personalidades. La citada Fundación, sin ánimo de lucro, tiene como finalidad promover proyectos culturales y atender a colectivos vulnerables. También trabaja con diversos grupos que se encuentran en situación de riesgo o exclusión social, trasladándoles apoyo. El día 4 de diciembre la Fundación OMNIA presentará en Dúrcal una agenda solidaria.

La exposición de fotografía que acoge el Ayuntamiento de Nigüelas posee mucha calidad. Esta muestra genera impacto emocional. El montaje está perfecto. Las imágenes reflejan paisajes y lugares con mucho encanto y escenas cotidianas del Valle de Lecrín. El éxito de esta exposición colectiva no solo radica en el valor gráfico de lo que parece en las fotografías, sino en todo lo que transmiten, más allá de lo explícito. En la fotografía que ha ganado el primer premio, de Rocco Corselli, salen las manos de la afamada bordadora Encarnita Berrio.

Entre los clientes de Encarnita se encuentran la Reina Sofía de España, Noor de Jordania, los Reyes de Nepal y otras personalidades importantes de la cultura y el deporte. Sus trabajos han llegado a todos los rincones del mundo, desde Australia, Miami o California. Su taller situado en Dúrcal está especializado en bordados en tul a mano, encajes granadinos y clásicos en tul de seda y algodón. También ofrece una ámplia gama de dibujos en mantillas, velos artesanos para novia, túnicas con diseño, picos, echarpes, abanicos bordados… Encarnita lleva bordando desde hace más de medio siglo. Sus trabajos son verdaderas obras de arte. El mérito de Encarnita es infinito.