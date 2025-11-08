Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rocco Corselli mostrando su diploma, junto a otras personalidades, en un salón del Ayuntamiento de Nigüelas Rafael Vílchez

Rocco Corselli gana el primer premio del Concurso de Fotografía Valle de Lecrín

La exposición colectiva de fotografía, que se puede visitar en el Ayuntamiento de Nigüelas, ha sido organizada por la Fundación OMNIA de Granada, cuyo unos de sus objetivos es impulsar la cultura y el desarrollo de personas en situación de desventaja, sin importar la naturaleza de su necesidad o su procedencia

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:53

Comenta

En el Ayuntamiento de Nigüelas, situado en el palacio de verano que perteneció a familia Zayas, construido en el siglo XVI y restaurado en los ... años 90 del pasado siglo, ha tenido lugar la entrega de premios del II Concurso de Fotografía Valle de Lecrín, organizado por la Fundación OMNIA en colaboración con el Ayuntamiento. El primer premio lo consiguió Rocco Corselli (establecido en el Valle de Lecrín) con la imagen de la bordadora; el segundo, Javier García, con una foto de Nigüelas; y el tercero, María Fernández, con una instantánea del 'Entierro de la Zorra' de Nigüelas. También obtuvieron un accesit: Javier García, Pepi Sabanillas, Leticia Ballesteros, Antonio Álvarez de Castro, Rocco Corselli, Pepe Maldonado y Krum Pretov. Ademes, 10 imágenes obtuvieron una mención de Conchi Puerta, Mila Jiménez, Regina Bravo, A. Lafuente, Javier Serrano, José l. Cárdenas, Manuel Martos, Indalecio Morales y Julio López. Cinco fotógrafos profesionales actuaron como miembros del jurado.

