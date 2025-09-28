Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Helicóptero del GREIM de Guardia Civil. Remitida

Rescatan en helicóptero a un senderista tras una caída de 15 metros en Trevélez

El varón de 65 años sufre un traumatismo craneoencefálico al golpearse con una piedra

P. M.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:32

Un hombre ha sido rescatado por los servicios de emergencia tras haber sufrido una caída mientras caminaba por un monte de Trevélez, en la Apujarra de Granada, según informa el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El accidente ha ocurrido sobre las 12.40 horas de este domingo. Ha sido un familiar el que ha dado el aviso, quien indicaba que un hombre había sufrido una caída de unos 15 metros tras resbalarse, con la mala suerte de golpearse en la cabeza con una piedra.

Desde la sala coordinadora se ha alertado a la Guardia Civil, que a su vez ha activado al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El GREIM ha movilizado un helicóptero a la zona y, tras localizar al afectado, un varón de 65 años de edad, lo ha rescatado y evacuado hasta el helipuerto del 112 en Granada. Allí ha sido recogido por una ambulancia, que lo ha trasladado al hospital con un traumatismo craneoencefálico con una herida sangrante.

