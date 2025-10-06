La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos Su uso culinario en La Alpujarra nunca ha dejado de jugar cada otoño un papel importante en la gastronomí

Ha comenzado el tiempo de las castañas en La Alpujarra, aunque en el mes de noviembre alcanza su momento de mayor esplendor. Originario de Asia, el castaño fue introducido en Europa por los griegos. Después, los romanos siguieron cultivándolo a lo largo de todo su imperio. Los árabes también apreciaron mucho su fruto y su madera. Su uso culinario en La Alpujarra nunca ha dejado de jugar cada otoño un papel importante en la gastronomía. Nuevamente el otoño es tiempo de castañas asadas, cocidas y crudas. Es la época en que cuando deja de hacer tanto calor, comienza la recogida del fruto castañero. En la Edad Media la castaña combatió las hambres antes de la llegada de la patata a muchos lugares de España.

En Mecina Bombarón, Lanjarón, Cáñar, Soportújar, Barranco de Poqueira, la Taha de Pitres, Pórtugos, Busquistar, Trevélez, Bérchules, Nechite, Nevada, Válor, Bayárcal, Paterna del Río… se crían excelentes castaños. En el puente de Todos los Santos, principalmente, muchos pueblos celebran la fiesta de la castaña. El pueblo más antiguo que viene celebrando esta tradición desde hace decenas de años es Mecina Bombarón. Recolectar castañas es un plan perfecto en otoño. Este trabajo requiere paciencia, un buen calzado y unos buenos guantes para no pincharse cuando se extrae el fruto preso en el erizo. Para evitar que estallen las castañas cuando se cocinan hay que practicarle antes un pequeño corte.

La castaña la preparan en algunos restaurantes de La Alpujarra de varias maneras. Por ejemplo, el prestigioso cocinero del restaurante 'El Asador' de Capileira, José Luís, las hace tal y como las confeccionaban sus antepasados. También, la cocina francesa inmortalizó la exitosa fórmula del 'marrón glaçé', dulce de castaña confitado en azúcar y glaseado con sirope. Aseguran algunos entendidos que hubo un tiempo en que la castaña compitió con la patata en la dieta europea.

Cuentan que a Federico García Lorca le encantaba visitar y contemplar los castañares de Lanjarón mientras su familia tomaba las aguas minero-medicinales del Balneario. Al desaparecido pintor granadino, José Ortuño, le encantaba plasmar grandes castaños en sus lienzos de lino, unas veces vestidos de hojas verdes y cobrizas y, otras, desnudos.

Existe un impresionante castaño junto a la carretera de la Sierra de la Contraviesa, muy cerca del restaurante 'El Haza del Lino', de la familia Rojas. También se hallan castaños de gran porte en la zona de Capilerilla (anejo de la Taha de Pitres); Pórtugos, Capileira, Bubión, Pampaneira, Lanjarón, Busquistar, Bérchules, Nevada, Trevélez, Mecina Bombarón y otros lugares de La Alpujarra. Los romanos introdujeron el castaño, que procede de Asia, en muchos países mediterráneos dado que con su fruto se elaboraba pan para alimentar a sus tropas y caballos.

En Mecina Bombarón, 'El Pueblo Libro', la Asociación Cultural Apadrina un Castaño Centenario se dedica a proteger estos árboles situados en el Parque Protegido de Sierra Nevada. Gracias a esta iniciativa se están preservando muchos ejemplares. También los niños del Colegio de Mecina Bombarón, por ejemplo, plantaron castaños hace siete años, con la ayuda del Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra, formado por Mecina Bombarón, Yegen y El Golco y la aldea de Montenegro, y presidido por el también presidente de la Mancomunidad de Municipios de La Alpujarra Granadina, José Antonio Gómez.