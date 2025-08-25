El Puente de Piedra de Isabel II de un pueblo de Granada cumple 166 años Esta estructura situada en Dúrcal y dotada con 7 arcos semicirculares, resultó afectada a causa del devastador terremoto acaecido el 25 de diciembre de 1884, con epicentro en Arenas del Rey

Rafael Vílchez Lunes, 25 de agosto 2025, 11:36 Comenta Compartir

El Puente de Piedra de Isabel II, instalado en Dúrcal tiene 166 años. Según algunos estudiosos se construyó para salvar la depresión del Río Dúrcal que nace en Sierra Nevada. La obra se realizó en el lugar más estrecho y con menos altura, estableciéndose pendientes para ello. Se trazó de forma recta como posteriormente se hizo con el Puente del Tranvía. El Puente de Piedra de Isabel II tiene 104 metros de longitud, distribuidos en 7 arcos semicirculares de 8,40 metros de luz, 6 pilas o pilastras de 2,5 metros de anchura y la altura de los arcos hasta el suelo es de 19,5 metros. Posee cimientos de 2,40 metros de profundidad. Los ángulos y en donde arrancan los arcos están realizados con sillería de piedra tallada, siendo el resto de ladrillo o mampostería y relleno con piedra de cantera y mezcla.

El terremoto de 1884 afectó a la estructura del Puente de Piedra de Isabel II, que llevaba construido un cuarto de siglo, concretamente en las pilastras más cercanas a Dúrcal, por lo que tuvo que liberarse un presupuesto para su arreglo. A pocos metros del Puente de Isabel II, en 1902 un vecino de Dúrcal, Manuel Martín Muriel, en su finca solicitó permiso a Obras Públicas para hacer un pilar cerca del puente y como se lo concedieron fue construido el Pilar del Mono, una fuente que hasta hace poco tiempo ha manado agua muy fresquita por sus caños.

Historia

En Granada a principios del siglo XIX comenzaron a vertebrar nuevas vías de comunicación más acordes con los tiempos. Comenzaron a sustituir los caminos reales de herradura por carreteras para permitir el paso de carruajes y nuevos transportes. Se decidió para llegar a Motril utilizar la parte del camino real que iba por La Alpujarra y que pasaba por Dúrcal, Talará, Béznar, Ízbor… El antiguo camino real que iba a Motril pasaba por Restábal y Pinos del Rey. Pero uno de los hombres con más influencia de toda la Corona fue el arzobispo, procedente de Pinos, don Juan José Orbe, confesor de la Reina Isabel II, decidiendo este que no pasase la carretera por su pueblo para no contaminarlo, con las cosas que pensaba, traería el progreso y la carretera.

En Dúrcal todavía se conserva el Puente Romano en el antiguo camino real que salvaba el Río Dúrcal. Desde hace años el caudal del río no pasa por debajo de este puente. De pequeñas dimensiones y realizado en mampostería, con piedras medianas, posee un único ojo y está enlucido en ocre. Se estuvo usando como paso principal sobre el río hasta mediados del siglo XIX, cuando se construyó el Puente de Piedra de Isabel II. El Puente de Hierro, conocido en Dúrcal como 'Puente de Lata' fue instalado en 1924. Anteriormente estuvo colocado en su totalidad sobre el arroyo de Gor. El proyecto fue aprobado en 1904. Dúrcal también posee dos puentes más modernos.