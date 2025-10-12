Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas La localidad de Cónchar, perteneciente al municipio de Villamena junto a Cozvíjar, es famosa desde tiempos inmemoriales por el fruto del granado, rico y jugoso que se cría con mimo y un excelente clima en las fincas y en las orillas de los bancales

Cónchar va a honrar el cultivo y la cultura del granado celebrando la Primera Fiesta de las Granadas este domingo, coincidiendo con el día de la Virgen del Pilar. El festejo tendrá lugar en el campo de fútbol. Habrá barra, mercadillo y venta de productos de segunda mano, monólogos: 'De higos a Brevas', degustación de migas con engañifa (a 3 euros el plato colmado), actuación del D.J. Mateo, etcétera. En este innovador evento, creado por la comisión de fiestas, colabora el Ayuntamiento de Villamena, presidido por Manuel Luis Vílchez. Cónchar se ha hecho un hueco en el mapa gracias a sus granadas, vinos, turismo rural, gastronomía, dulces, festejos y tradiciones. En Navidad muchísima gente lo visita también para contemplar su inmenso Portal de Belén instalado en la iglesia y divertirse en la Fiesta del Mosto.

En otoño abundan los frutos del granado en Cónchar perteneciente junto al pueblo de Cozvíjar al municipio de Villamena, en la comarca del Valle de Lecrín. Centenares de personas de otros lugares acuden cada año a Cónchar para adquirir a los agricultores las célebres granadas que cultivan en sus bancales. En algunas civilizaciones la granada es el símbolo de amor, de fertilidad y de prosperidad. Muchos expertos la recomiendan para fines diuréticos, mejorar la sangre y disminuir la hipertensión.

José Enríquez, nacido en Cónchar hace 87 años empezó a ayudar en el campo a sus padres José y Josefa cuando cumplió seis años, guardando cabras y marranos. Unos años después comenzó a labrar la tierra de sol a sol y, entre otras cosas, a cultivar granados que según decían los antiguos provenían de Fuente de Piedra (Málaga). Algunos de estos árboles llegaron a producir más de 300 kilos de fruto. Mucha gente de otras zonas acudía a Cónchar con bestias para mercar granadas para sus moradas y para revenderlas en otras partes.

Antes más que ahora, en cada casa de Cónchar se colgaban manojos de granadas con esparto en los techos de los camarotes y en otras habitaciones para que se conservaran bien durante los primeros meses del año. Las cáscaras de las granadas se secaban y endurecían con el paso de los días pero el grano seguía intacto, muy rico y jugoso. Ahora se produce menos cantidad de granadas que antes por que el campo está casi abandonado por que la tierra es muy sufrida y no deja beneficios a quien la labra y la mima. En Cónchar suele ocurrir que cuando ahora muere el amo de una finca suele morir también el trozo de su tierra.

Antiguamente daba gusto ver como todo el campo de Cónchar se labraba para sacar la casa adelante. Los granados se solían plantar en las orillas de las fincas para aprovechar la tierra para otras cosas. Antes en Cónchar se solían curar a veces los resfriados con zumos de granada y en la mayoría de las ocasiones daban resultado. El granado es un arbusto que necesita un clima templado para crecer y vivir sin problemas. El clima y el terreno de Cónchar son idóneos para criar granados de gran calidad y también viñedos. Las granadas y los vinos de esta zona gozan de gran renombre desde tiempos inmemoriales.

Cónchar es un pueblo con mucho encanto. Una de sus plazas está dedicada a Dúrcal. Cónchar ofrece experiencias únicas. Cónchar es un pueblo blanco y muy luminoso con un casco histórico que parece detenido en el tiempo. En su término municipal existe un interesante e impresionante complejo turístico: Hacienda Señorío de Nevada, con servicio de cuatro estrellas, integrado dentro de la finca de la bodega y el restaurante. Sus vinos han cosechado muchos premios, entre ellos, los prestigiosos AWC Viena, BACCHES. Cada año son más la personas que se adentran en el municipio de Villamena para practicar senderismo, degustar sus platos típicos, conocer su historia y cultura y descansar.