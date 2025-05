El Pueblo Libro homenajea a Almudena Grandes dedicándole un espacio en su biblioteca

Rafael Vílchez Martes, 6 de mayo 2025, 08:30 Comenta Compartir

La escritora Almudena Grandes, (Madrid 1960-2021) galardonada con el Premio Nacional de Narrativa en 2018, ha sido homenajeada a título póstumo por el Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra en su III Feria del Libro. El esposo de Almudena, el escritor, poeta, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el alcalde de este municipio, José Antonio Gómez, fueron los encargados de inaugurar el Rincón de Lectura de Almudena Grandes en la Biblioteca Pública Municipal Don Pío Navarro, situada en Mecina Bombarón. En este emotivo acto estuvieron presentes muchísimas personas de dentro y fuera de La Alpujarra. Actuó el Dúo Gómez Valero, formado por Ramón Gómez (violonchelo) y Pilar Valero (piano).

Luis García Montero mostró su agradecimiento a la primera autoridad de Alpujarra de la Sierra por recordar la figura de su esposa. El viudo de Almudena Grandes dijo, entre otras cosas, que Almudena Grandes «tomó conciencia de su ilusión por la literatura porque un día su abuelo le regaló una edición para niños de Ulises y ella al leerlo se quedó entusiasmada porque comprendió que la literatura era un ajuste con la vida. Almudena era una niña gordita y cuando se hacían las fiestas de Navidad en el colegio nunca la escogían como Virgen ni tan siguiera como angelito, siempre la escogían como una pastora en medio de un rebaño para que no llamara mucho la atención y, bueno, estaba un poco cansada de que la llamaran gorda y que se rieran de ella porque era una niña gordita. Y en aquella edición se encontró con la aventura de Ulises. De como vuelve de Troya y como llega a su casa, de como hay mucha gente que quería apoderarse del dinero de Penélope y como de pronto Ulises, cuando consigue volver fuera de todo pronóstico, coge un arco y unas flechas y acaba con todos los que querían dejarlo sin nada y consigue restaurar su ilusión de vida y felicidad. Y para Almudena la literatura era eso, la necesidad de ajustar cuentas con la vida y defender las propias ilusiones», rememoró.

Luis García Montero, refiriéndose al municipio de Alpujarra de la Sierra, dijo que «a mi me parece muy importante que haya un pueblo que se convierta en Pueblo Libro, porque sirve para no cerrar los ojos, sirve para querer seguir un punto de referencia en la mirada de los viajeros, pero sirve también para que el turismo no se convierta en un negocio facio y vulgar, sino que se convierta en la invitación a unos ojos que nos miren en lo que somos, en lo que sentimos y en lo que queremos defender uniendo nuestra historia con nuestro futuro. Eso es lo que yo he vivido en Mecina Bombarón y eso es lo que a mi me ha enseñado la literatura desde que me dedico a ella como poeta y como profesor. Y a eso se dedicó Almudena cuando descubrió que Ulises podía ajustar cuentas con los que querían hacerle daño. Y por eso empezó a escribir en un mundo que estaba intentando salir de una dictadura. Y comprendió muy pronto que salir de una dictadura no es poder votar cada cuatro años. Era, por ejemplo, pedir la igualdad entre hombres y mujeres y para eso comprometerse no era solo apoyar una huelga o manifestación el 1 de Mayo, era también luchar por la transformación de una educación sentimental. Y escribió una novela: 'Huída madrileña', en 1989, que fue un gran éxito, vendió mucho, hubo traducciones y se hizo tan famosa que un día se planteó no confundir la creación con el vérseles barato. Ella no quería ser una escritora de éxitos, sino de calidad y escribió después 'Te llamaré el viernes' y ahí empecé yo a enamorarme de ella porque admiré mucho a una mujer de éxito que quería ser ante todo una autora de calidad», manifestó.

José Antonio Gómez dijo, entre otras cosas, que «nosotros hemos querido homenajear a Almudena Grandes porque se lo merece. Nosotros queremos que el Pueblo Libro sea punto de lanza y referencia en toda la comarca de La Alpujarra, y Luis García Montero, estoy seguro que nos seguirá ayudando para que nuestro proyecto cultural sea una realidad. Yo agradezco la asistencia de toda la gente que ha venido a este acto, pero fundamentalmente, la presencia de Luis García Montero, que está haciendo de las letras castellanas todo un referente a nivel internacional como director del Instituto Cervantes. Mi agradecimiento por su presencia en nuestra tierra. Almudena Grandes fue una gran mujer y una gran literata y desde ahora en adelante cuenta con un espacio en nuestra biblioteca municipal para que siempre sea recordada y leída en nuestro municipio», indicó el alcalde de Alpujarra de la Sierra, un municipio formado por Mecina Bombarón, Yegen y El Golco y la aldea de Montenegro.

En la III Feria del Libro hubo también un desayuno morisco; presentación de novedades literarias por sus autores; stands de libros y artesanía; una ruta literaria teatralizada por las calles de Mecina Bombarón con un especial homenaje a Federico García Lorca y a su presencia en La Alpujarra con lectura de poemas a cargo del presidente de la Asociación Cultural Juan Gutiérrez Padial, Fernando Rubio y fondo musical de guitarra a cargo del genial José Vílchez, de Cáñar; arroz mixto elaborado por cocineros de Ohanes a beneficio de la comisión de las fiestas de San Miguel y la Virgen de los Remedios de Mecina Bombarón; ludoteca con actividades infantiles; actuación del gran cuadro flamenco 'Duende Nazarí', compuesto por gran cantaor José, Rafa, Antonio. Pili e Isa; el grupo musical 'Por qué no' y concierto de versiones a cargo del grupo musical 'Funkorama'. Hubo también una exposición fotográfica titulada 'Cal y luz' y la presentación del libro 'Coordenadas', escrito por J. Ruiz Munuera. En todos los actos estuvo también presente el teniente de alcalde, José Antonio Múrcia.