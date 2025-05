'El Pueblo Libro' acoge la presentación de la obra 'Coordenadas' del murciano Antonio Jesús Ruiz Munuera

Rafael Vílchez Martes, 6 de mayo 2025, 17:10 Comenta Compartir

El 'Pueblo libro' de Alpujarra de la Sierra ha acogido la presentación del libro 'Coordenadas', escrito por el profesor de Educación Secundaria Obligatoria ,Antonio Jesús Ruiz Munuera, nacido en Lorca, Múrcia, hace 58 años. Actualmente Antonio Jesús trabaja en un centro educativo de Lorquí, un pueblo perteneciente a la comarca de la Vega Media de Segura de Múrcia. Según Ruiz Munuera «mi última obra recoge micro relatos de prosa poética y fotografías. Este libro es el que hace siete. Antes de este trabajo he realizado libros de novela negra, de literatura juvenil y de relatos. En verano, posiblemente, publicaré otra cosita. Yo ya he viajado tres veces a Mecina Bombarón, un pueblo maravilloso que está apostando por la literatura, cosa que me parece muy bien. El denominado 'Pueblo Libro' es también idóneo para andar por la montaña y fotografiarlo. En la presentación de 'Coordenadas' me ha acompañado mi pareja Fina María. Francisco Javier Alcázar ha sido el encargado de presentarme. También ha actuado el músico alpujarreño Manuel Vílchez, y he contado con la presencia del alcalde y el teniente de alcalde de Alpujarra de la Sierra, José Antonio Gómez y José Antonio Múrcia, respectivamente, y otras personas», indicó.

Cuando un autor publica un libro diferente a los que anteriormente ha editado y la calidad sigue siendo extraordinaria, no caben dudas: es un creador de raza. Lo normal es lo contrario: seguir la línea, repetirse, apurar todo lo posible el modelo que le ha hecho triunfar. Pero Antonio Jesús Ruiz Munuera ha preferido jugársela. Lo avalan éxitos fulgurantes en el ámbito de la novela (premio José María de Pereda), premio Nostromo), y de la narrativa juvenil (premio Alandar, premio Avelino Hernández), pero ha preferido realizar una pirueta distinta, un triple mortal sin red, y se ha embarcado en 'Coordenadas', un tomo donde sus palabras se acercan al ritmo y al espíritu de la poesía y donde las imágenes que las acompañan realizadas por él son de una belleza abrumadora. El resultado ha sido admirable. Antonio Jesús tiene buenos amigos en Mecina Bombarón, donde ha presentado su último trabajo y no descarta escribir otro libro dedicado al municipio de Alpujarra de la Sierra, 'El Pueblo Libro', porque se ha enamorado de este lugar compuesto por los pueblos de Mecina Bombarón, Yegen y El Golco y la aldea de Montenegro.

