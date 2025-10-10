El pueblo granadino que ha comenzado a celebrar su feria para promocionar la Alpujarra Pampaneira celebra desde el día 10 al 13 su XXXVIII Feria de Artesanía, Turismo y Agricultura Ecológica y Ecoturismo

Alfarería, esparto, caricaturas, catas, pintura, degustaciones, música en vivo, taller de pulseras de macramé, recorridos por el patrimonio arquitectónico y cultural, tejeduría… Pampaneira ha comenzado a celebrar su XXXVIII Feria de Artesanía, Turismo y Agricultura Ecológica y Ecoturismo de La Alpujarra (10, 11. 12 y 13). Los sectores más dinámicos de la comarca se dan cita en los expositores de la feria más antigua de la comarca creada hace 38 años. Este certamen tiene como objetivo promocionar La Alpujarra y abrir nuevos mercados a los productos más singulares de la zona.

Pampaneira tiene 314 habitantes y cerca de medio centenar de negocios. La feria suele recibir más de 12.000 personas. Entre otras cosas acoge los productos más importantes de la zona, talleres de alfarería, textiles, mimbre, pulseras y fieltro, construcción de marionetas, realización de caricaturas, alfarería… Además, están presentes la agricultura ecológica, los productos artesanos, los destinos turísticos de la zona y otras cosas.

Pampaneira han contado con una importante tradición en la confección textil ya que durante siglos este oficio ha estado vinculado al ajuar doméstico y al folclore y tradiciones populares. Pampaneira es famosa también por su gastronomía, cultivos ecológicos, jamones, quesos y embutidos, repostería morisca, mermeladas, vino, miel, chocolates y caramelos, plantas medicinales, cuero, madera, oferta turística, entre otras cosas.

El municipio de Pampaneira se encuentra integrado en la Red Nacional de los Pueblos Más Bonitos de España. Pampaneira destila belleza, encanto, historia, tradiciones y cultura. En el impresionante Barranco de Poqueira se encuentra este precioso y cautivador pueblo escalonado y blanco que ha sabido mantener su aspecto bereber. En la envolvente plaza de Pampaneira se realizan las ferias y fiestas, los conciertos y otros eventos.

Pampaneira, situado en el Parque Protegido de Sierra Nevada, obtuvo en 1977 y 1978, el Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos Españoles. Su núcleo urbano goza de especial protección al estar declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1982. De su pasado morisco, Pampaneira ha heredado un singular entramado urbano y una arquitectura típica. Estos rasgos se hacen visibles en sus moradas con tejados planos llamados terraos y sus tinaos y originales chimeneas.

Este bendito pueblo es uno de los más visitados de la comarca de La Alpujarra porque tiene mucho encanto y sus gentes son maravillosas. A Tico Medina, Andrés Segovia, José Ortuño, Sebastián Pérez Linares, Manuel Benítez Carrasco, Rafael Gómez Montero, Antonio Gallego Morell, Juan Roex, Bonillo, Eulogio Rosas, Cayetano Aníbal, José García Ladrón de Guevara, Mario Maya, Enrique Morente, Miguel Ruiz del Castillo 'Miguelón', Shu Ichimura, Francisco Izquierdo, Francisco Ramírez, y a otras personas, Pampaneira, Bubión y Capileira (los tres pueblos del Barranco de Poqueira) les cautivó. Antoñico 'Pampaneira', fallecido hace años y empleado del Ayuntamiento de Pampaneira, hizo mucho por dar a conocer su pueblo y convertirlo en un lugar muy turístico. También ayudó mucho a convertir Pampaneira en un lugar muy conocido el dibujante gráfico Francisco Martín Morales, fallecido en 2022.

Pampaneira ofrece un laberinto de calles blancas con impresionantes vistas. Destaca por su excelente estado de conservación y limpieza. Recorrer Pampaneira es descubrir uno de los lugares más bellos y auténticos de La Alpujarra. Pampaneira tiene un encanto a rabiar en la provincia de Granada. En Pampaneira se respira autenticidad por los cuatro costados. Pampaneira es uno de los secretos mejor conservados de Granada. Un pueblo muy pintoresco, coqueto que parece que vive en la cápsula del tiempo. Pampaneira es como un diamante en bruto.

Pasear por Pampaneira es toda una caja de sorpresas. Pampaneira es también famosa por su gastronomía de calidad donde se mezcla la tradición y la creatividad. Pampaneira posee una fábrica artesanal de chocolates y la tejedora más veterana de La Alpujarra, Mercedes Carrascosa. Su taller es uno de los lugares más visitados del pueblo. La iglesia de Pampaneira es preciosa. El actual alcalde se llama Ángel Pérez Rodríguez. Él, al igual que los anteriores alcaldes y alcaldesas, está demostrando querer a su pueblo mediante iniciativas respetuosas con el medio ambiente, mejora de infraestructuras, la creación de paquetes turísticos, la organización de eventos culturales, etcétera.

