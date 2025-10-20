El pueblo granadino que celebrará el Día de los Muertos con cuentacuentos y tradiciones mexicanas También habrá en la Biblioteca Hurtado de Mendoza de Órgiva la realización de carabelitas como es constumbre realizar en este país de América Latina

El próximo día 24 es el Día Internacional de las Bibliotecas como homenaje y reconocimiento a la labor que desempeñan los bibliotecarios y las bibliotecarias. Esta iniciativa nació con el fin de concienciar a la sociedad de la importancia de la lectura. En la Biblioteca Municipal Huertado de Mendoza de Órgiva se celebrará a partir de las seis de la tarde un cuentacuentos sobre como se vive la muerte en México. También se confeccionarán carabelitas y un pequeño altar como se hace en México. El altar de muertos es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia donde se ofrece como ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto.

La Alpujarra perdió en el mes de enero de 2015 a uno de sus hijos más ilustres: el bibliotecario de Órgiva y coleccionista de 'Quijotes', Agustín Martín Zaragoza, hijo predilecto de Órgiva, que durante medio siglo enseñó a los jóvenes y mayores a amar los libros y a leer el 'Quijote'. El Alula Cervantina de la Biblioteca Hurtado de Mendoza de Órgiva lleva su nombre desde 2001. Agustín, funcionario que fue también del Ayuntamiento de Órgiva durante 46 años, falleció a los 84 años de edad. El Ayuntamiento de Órgiva decretó un día de luto oficial por su pérdida.

La Biblioteca Hurtado de Mendoza se creó en Órgiva en 1956 gracias a Agustín Martín Zaragoza. En la actualidad su colección supera los 30.000 volúmenes. El Aula Cervantina Agustín Martín Zaragoza está impregnada de sorpresas y maravillas con el ingenio hidalgo manchego como protagonista absoluto. La colección, en 98 idiomas y 300 ediciones, fue iniciada en 1967 y posee volúmenes donados y dedicados por reyes, ministros, artistas, aristócratas, religiosos, profesores… de todo el mundo. Agustín se encargó de las peticiones a nivel mundial y por carta para ampliar la colección de 'Quijotes', una de las más importantes de España que es visitada durante todo el año por muchísimos turistas y estudiosos de todo el planeta.

En la envolvente Sala Cervantina se expone una colección sorprendente de ediciones del más famoso de los libros escritos por Miguel de Cervantes. Destacan entre sus fondos la primera traducción que en 1865 se hizo al danés, o la edición en esperanto, de 1977. De 1892 hay una edición en papel de hilo, con caracteres en letra bastarda española publicado en Barcelona. Se encuentra también ediciones en todas las lenguas cooficiales del Estado: vasco, catalán y gallego, así como ejemplares en persa (el enviado por el Sha de Persia), hebreo, ruso, árabe, japonés, coreano…

También, y gracias a Agustín Martín Zaragoza, existen ediciones antiguas y valiosas. De la primera edición de 1605, de Juan de la Cuesta existe un facsímil, así como de la de 1732 de Argamasilla de Alba, realizada en 1780 por Joaquín Ibarra o la que hizo en 1917 la Real Academia Española con las planchas de Juan de la Cuesta. Además, y entre otros, se encuentran las ediciones del 'Quijote' que ilustró Salvador Dalí y Antonio Saura y Mingote. Muchos alpujarreños han adquirido el hábito a la lectura y cultura gracias al recordado Martín Zaragoza.

María del Carmen, la actual bibliotecaria de Órgiva nacida en Rubite sigue los pasos de su maestro y amigo Agustín Martín Zaragoza. Gracias a María del Carmen los visitantes del Área Cervantina participan en la elaboración de un gigantesco 'Quijote' manuscrito e ilustrado. Ya va por el capitulo diez de la segunda parte. MariA del Carmen anima a los amantes del 'Quijote' a participar. Esta biblioteca suele realizar al año unas 5.000 pretamos de libros a personas de más de 75 países diferentes residentes en La Alpujarra. María del Carmen Martín Amat es hermana del director del CEIP San José de Calasanz de Órgiva. María del Carmen adora su profesión como el que más. Ella sola se hace gargo de la gigantesca biblioteca. La gente la aprecia muchísimo. Para esta excelente mujer ser bibliotecaria es, sin duda, el mejor oficio del mundo. En el oficio lleva ya casi 30 años.