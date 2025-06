Este pueblo de Granada es viral en toda España gracias a la escultura de la 'Mujer Embarazada'

Rafael Vílchez Jueves, 26 de junio 2025, 09:53 Comenta Compartir

La escultura de la 'Mujer Embarazada' de Albondón se ha convertido en un fenómeno viral de primer orden con muchísimas grabaciones y visitas (más de 500.000 en redes sociales) porque aseguran algunas personas que atrae la suerte frotando los décimos de lotería del comercio de enfrente sobre el vientre de esta ya famosa estatua realizada por el artista Ángel Romero. Mucha gente de La Alpujarra y de otros lugares están esperando que llegue el día 7 de julio para poder adquirir en el 'Supermercado donde Siempre', de Albondón, uno o varios décimos de Lotería de Navidad, con el número 14.975, para ver sí pasándolo por el vientre de la 'Mujer Embarazada', sale premiado. En la fachada del citado comercio, su propietario ha instalado muchísimas fotos de sus clientes junto a la 'Mujer Embarazada' de Albondón.

Una creencia popular en España es la idea de frotar los décimos de lotería sobre el vientre de una mujer que esté embarazada para atraer la buena suerte. Según esta costumbre, puede ser de esta forma un intento de atraer la energía positiva del bebé en camino. Pues bien, justo enfrente del punto de venta de la ONCE de Albondón, el Ayuntamiento, presidido por José Sánchez, instaló hace poco tiempo a tamaño natural la escultura de una mujer en estado de buena esperanza acompañada por su hijo pequeño, que se dirige al campo para llevarle el almuerzo a su marido que se encuentra arando un viñedo con una yunta de mulos. En Albondón existen otras esculturas relacionadas con el mundo del vino y la agricultura. La última ha sido la instalación de la 'Mujer Embarazada'.

Un empleado del Ayuntamiento, Eduardo Fernández, fue el encargado de instalar la curiosa estatua. Este trabajador, cuando realizó su trabajo en una acera, cruzó la Avenida Sierra Nevada, para decirle al dueño del 'Supermercado donde Siempre' que había colocado la escultura de la mujer embarazada para darle suerte a los que jugaran a la lotería de la ONCE y a la de Navidad, etcétera, en su establecimiento, dotado también de estanco, fruta, helados, pan, embutidos, ropa, calzado, artículos de droguería y ferretería, regalos, complementos, bebidas, etcétera.

El propietario del 'Supermercado donde Siempre', José Daniel Fernández ha manifestado que «desde que existe la escultura de la 'Mujer Embarazada' frente a mi tienda ha aumentado mucho la clientela, porque se cree que dará muchos premios si los décimos de lotería de mi establecimiento se pasan por el vientre de la mujer embarazada. Ya algunas personas han sido agraciadas. Y como lo que está pasando en mi comercio está corriendo como la espuma a través de las redes sociales, ya nos llegan vecinos y vecinas de otros lugares a probar suerte. Las plataformas de redes sociales están amplificando y divulgando el caso de la 'Mujer Embarazada' de Albondón. Vivimos en la era digital, en una época en la que la tecnología ha pasado a formar una parte importante de nuestras vidas. Y gracias a ello y a IDEAL la 'Mujer Embarazada' ha recibido ya más de 500.000 visitas en las redes sociales», ha indicado.

Según José Daniel Fernández «en el año 2010 me tocaron 300.000 euros del gordo de Navidad. Entonces mi mujer y yo decidimos construir la tienda y una vivienda. El comercio va fenomenal desde el primer día. No podemos quejarnos. Yo aprendí el oficio de electricista, entre otras cosas. Mi esposa, Ana Belén Fernández, ha nacido para tendera. Ella es muy agradable y ha trabajó en un almacén de la Costa, después en un hotel de Albondón que ahora está cerrado y más adelante en la cocina del Restaurante Cuatro Vientos de Murtas. Nosotros tenemos un niño, Ulises, y una niña, Cristela. En mi tienda existen varias repisas para que también den buena suerte a los que apuesten a la lotería: cuadros de Santa Rita de Casia, Fray Leopoldo de Alpandeire, San Luís Rey de Francia, San Pancracio, etcétera. También existen elefantes y otros objetos que nos han ido donado mucha gente para tener y ofrecer mucha suerte. La escultura de la 'Mujer Embarazada' de Albondón se ha hecho viral y gracias a ella se acercan otras gentes de fuera a conocerla, tocarla y pedirle que le toque la lotería de la ONCE, de Navidad, etcétera, terminó diciendo.