Lanjarón. Rafael Vílchez

Un pueblo de Granada se solidarizará con las personas con autismo en sus fiestas de la Virgen de los Dolores

Este año el paso que recorrerá las calles de Lanjarón se teñirá de color azul en solidaridad con la lucha del movimiento del autismo

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:05

Lanjarón se prepara para celebrar la festividad de la Virgen de los Dolores. Según ha adelantado a IDEAL el miembro de la junta de gobierno de esta Hermandad, Robert López Morillas 'Perejil' «este año, el paso de Nuestra Madre de los Dolores y Soledad no lucirá los colores de siempre. Sus exornos florales, en un gesto de amor y solidaridad florecerán en un hermoso color azul. Este color, símbolo de la esperanza y la calma, es un homenaje a todas las personas que viven con autismo y a sus familias, valientes e incansables. Es un abrazo en forma de flores a quienes se enfrentan a un camino lleno de desafíos, pero también de una belleza singular y un amor incondicional. Que cada pétalo azul, iluminando nuestro paso, sea un recordatorio de que no están solos y que nuestra fe se une a la suya. Que esta procesión sea un faro de empatía y comprensión, uniendo a nuestro pueblo en un solo corazón que late por el amor y la inclusión», ha indicado.

Según López Morillas «el día 15 de este mes se podrá visitar el altar de veneración en la Parroquia de la Encarnación de Lanjarón. A las ocho de la tarde se celebrará una misa en memoria de todos los hermanos difuntos de la Hermandad y aquellos que tuvieron fe en ella. La liturgia será acompañada por el Grupo Alpaira de Lanjarón. El día 20 será la función principal con la participación del Coro Infantil Pedro Mena de Adra y laAsociación Musical de Lanjarón. A las ocho de la tarde comenzará la procesión de Gloria por las calles de Lanjarón, que una vez más, llenará de notas de oración nuestro recorrido, el Coro Rociero Agua Fresca de Lanjarón, nos acompañará un año más en nuestra Casa de Hermandad», ha terminado diciendo.

