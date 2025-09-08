Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antigua foto extraida del libro 'Cancionero Popular de Sorvilán' Ideal

El pueblo de Granada donde los mozos expresaban sus sentimientos a sus amadas dedicándoles serenatas

Antiguamente en el pueblo alpujarreño de Sorvilán un grupo musical, encargado por un mozo, interpretaba canciones al aire libre frente a la casa de la persona amada, para expresarle sus sentimientos

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:48

En la localidad alpujarreña de Sorvilán las serenatas fueron una parte muy importante en el proceso de 'enamoramiento'. Antiguamente los mozuelos en edad de echarse novia, o sea de ser pretendientes, les echaran serenatas a las pretendidas, principalmente los días en los que había alguna fiesta… después de terminar el baile se le daba un dinerillo a los tocaores e iban a la puerta de la pretendida a cantarle. En Sorvilán eran famosas las serenatas el sábado de gloria, cuando se festejaba la 'salida de los quintos'; éstos se pasaban la noche de fiesta echando serenatas a sus quintas, a sus pretendidas o a todo lo que 'se emparejaba'. «Manuel Jiménez 'El Tocaor' las componía especialmente para estas ocasiones», relata la alcaldesa de Sorvilán, Pilar Sánchez Sabio.

El origen de las serenatas está en las baladas que los enamorados cantaban frente a las ventanas de la amada al atardecer cuando algo no había salido bien en la relación. En el siglo XVIII, constaba de hasta diez movimientos. Fue un divertimento que alcanzó enorme popularidad. La música se interpretaba al aire libre para agasajar a alguien, generalmente expresando sentimientos de amor, agradecimiento o reconciliación. En España la serenata se asocia más con la tuna y otras formas de música tradicional para ser cantadas en la calle bajo la ventana de una persona. Esta tradición se extendió a América Latina, y el género se transformó a lo largo del tiempo, pasando de una simple música de amor a composiciones más complejas y emotivas, como las de los compositores clásicos y románticos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  5. 5 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  6. 6

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  7. 7

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  8. 8 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  9. 9

    Bouldini, con muletas este domingo
  10. 10 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada donde los mozos expresaban sus sentimientos a sus amadas dedicándoles serenatas

El pueblo de Granada donde los mozos expresaban sus sentimientos a sus amadas dedicándoles serenatas