El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado Esta fábrica de orujo, construida en Dúrcal en 1907 por Ignacio Ferrer y José Martín, dejó de funcionar alrededor de los años setenta del pasado siglo, según algunos vecinos de este interesante e histórico municipio de la comarca del Valle de Lecrín

En Dúrcal se mantiene en pie y en buen estado de conservación la antigua fábrica aceitera y orujera de Ignacio Ferrer y José Martín, construida en 1907 y de estilo neomudéjar. La torre chimenea forma parte de su emblema. Alrededor de los años setenta del pasado siglo dejó de funcionar, según algunos vecinos de Dúrcal. Otra fábrica de aceite fue la de Antelo, situada junto a las antiguas escuelas nacionales de Balina. También existía otra fábrica de aceite en las dependencias del palacio de Celestino Echevarría, junto a lo que es hoy la Calle Rocío Dúrcal. Este molino más tarde lo arrendaría Nicolás Castillo. Otra familia, con una tienda de tejidos en la Plaza de Dúrcal, también abrió durante un tiempo un molino de aceite en los años sesenta del pasado siglo.

En febrero de 2022 la antigua fábrica de orujo de Dúrcal, bautizada con el nombre de 'San José, se convirtió en un plató de cine. La productora Ínsula Sur llevó a cabo el rodaje del videoclip 'Como un animal' del grupo musical Ofiuca Nunca en este emblemático edificio levantado hace 118 años. El director de la película, Javier Morales Prados, agradeció a la familia propietaria del edificio y al Ayuntamiento de Dúrcal su total predisposición y colaboración para llevar a cabo el proyecto. La fábrica de orujo de Dúrcal fue edificada con ladrillo macizo, con cubiertas de cerchas de madera y tejas árabes. Es una de las tres fábricas de aceite de principios del siglo pasado que aún se mantiene en pie junto a la antigua carretera y cerca de la antigua estación del tranvía.

La antigua fábrica de orujo de Dúrcal, a las afueras del pueblo, se dedicó durante muchos años a la extracción de aceite de oliva. Esta instalación, que todavía llama la atención, se dedicó a extraer aceite del orujo de la aceituna, que es un subproducto de la producción de aceite de oliva. El proceso implica triturar la aceituna, prensarla para obtener el aceite y luego el orujo, para finalmente procesar este último para extraer más aceite de orujo, también llamado alpechín, y otros materiales valiosos, contribuyendo a la economía circular del sector oleícola. El orujo es el conjunto de restos sólidos (hueso, piel y pulpa) que quedan después de la molturación de aceituna en la almazara, del cual se extrae el aceite de oliva. En la actualidad, la orujera más grande del mundo, bautizada con el nombre de 'San Miguel Arcángel', se encuentra en Villanueva del Arzobispo (Jaén).