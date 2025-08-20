El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana Las higueras de Turón han tenido siempre una presencia importante porque estaban asociadas a Saturno, dios de la agricultura y eran considerados árboles sagrados por el imperio romano

El cultivo de higueras y la producción de higos en el municipio alpujarreño de Turón tienen una larga historia, remontándose a la presencia romana en España. Los higos de Turón son famosos por su dulzor. Los higos de Turón son los más tempranos de la comarca. Muchos maduran a principios de agosto e incluso antes. Las brevas (higos más tempranos) suelen recolectarse entre mayo y junio. El frío en invierno y el calor en verano son necesarios para el desarrollo de los higos. En Turón y en otras zonas de La Alpujarra se puede disfrutar de los higos más tempranos (brevas) en primavera y de los higos en verano, ambos frutos de la misma higuera pero con diferentes momentos de maduración. Turón en la época romana era conocido como 'Turobriga'. Durante la dominación musulmana, formó parte de la Taha del Gran Cehel. En otros tiempos se explotaron minas de plomo. Turón tiene 213 habitantes y casi 56 kilómetros cuadrados de superficie.

Turón, por su situación geográfica, consigue que las brevas y los higos sean los más precoces de la zona, con clara ventaja competitiva. España es lider en producción de higos de Europa y, por regiones, Extremadura está a la cabeza en extensión y cultivo de la higuera. Las variedades mejor valoradas y con mayor aceptación son: 'San Antonio', 'Tiberio y Cuello de Dama Negro', en brevas, 'De Rey', 'Cuello de Dama Blanco' y 'San Antonio' en higos. Los higos secos son una forma común de conservar esta fruta. Son una excelente fuente de fibra y minerales, aunque es recomendable consumirlos con moderación debido a su contenido en azúcar.

En Turón y en otros pueblos los higos se secan extendiéndolos sobre una superficie limpia y protegida del suelo, cubriéndolos con una tela para protegerlos de insectos y pájaros. El proceso de secado puede tardar unos días, dependiendo del clima y la humedad. Los higos secos tienen que guardarse en un lugar fresco y seco y siempre dentro de un envase cerrado, protegido de la luz y de fuertes olores. No precisa refrigeración. José Martín, nacido en Lucainena (Almería) hace 71 años, y casado en Turón, ha sido jefe de cocina en el Hotel Portomagno de Aguadulce durante 31 años. «A un servidor le encantan los higos y las brevas de Turón porque son especiales. Yo tengo varias finquillas de almendros y olivos y aunque no poseo higueras mis amigos me dejan coger higos de sus higueras, por ejemplo, de la variedad 'calabacilla', porque están riquísimos», terminó diciendo este entusiasta de la naturaleza, las tradiciones, el senderismo y la restauración.

A otro vecino de Turón, Antonio Vargas Fernández, de 77 años de edad, también le encantan los higos frescos y secos y los trovos. Él sabe donde se encuentran las mejores higueras. Don Manuel Pino (del Sacromonte) fue uno de sus maestros de escuela. Cuando cumplió 14 años comenzó a trabajar en el campo: recogiendo higos y almendras, segando, arando, podando, vendimiando… Su padre se llamaba Juan y su madre Carmen. Este matrimonio tuvo tres hijos (uno, Juan, ya ha fallecido) y una hija. Antonio realizó el servicio militar en San Fernando y en las Palmas de Gran Canaria.

Después Antonio se mudó a un pueblo de Almería y se dedicó a vender leche. Además con uno de sus hermanos, con Manuel, montó una empresa de construcción. Antonio contrajo matrimonio con Encarna Alonso, de Turón, y tuvieron dos hijas y dos hijos que le han dado ocho nietos y nietas. Antonio, a corta edad comenzó a trovar de maravilla con Miguel 'Candiota', Paco Megías, Juan Morón, 'El Panadero' de El Pozuelo, 'El Sotillo', Ramón Antequera… También fue amigo del poeta y trovero de Albuñol, Epifanio Lupión. Antonio no tiene higueras pero tiene amigos que les regalan higos. A Antonio le gusta recitar en el bar 'Nico' de Turón lo siguiente: «Los pestiños de Vélez, el agua de Lanjarón, los jamones de Trevélez y los higos de Turón». Antonio es un excelente trovero y una gran persona, que destaca por su arte improvisado, por su bondad y cualidades morales.

