El pueblo de Granada que embellece su fuente para atraer a los turistas Este pilar dotado de dos caños de agua fresquita, situado en la avenida de Mecina Bombarón, fue contraído en 1995 por el maestro albañil, establecido en este pueblo y nacido en Lanjarón, Rafael Jiménez

El presidente de la Asociación de Amigos y Amigas de Mecina Bombarón, Juan Manuel Asenjo, junto a la Fuente de San Miguel

Rafael Vílchez Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:04 Comenta Compartir

La Asociación de Amigos y Amigas de Mecina Bombarón, presidida por José Manuel Asenjo Moreno, ha embellecido la famosa Fuente de San Miguel para que ... luzca más bonita. Según Asenjo «la escultura de San Miguel que hemos instalado en el centro de esta fuente dotada de dos caños, la ha realizado Ingrid Burger, apasionada por las artes plásticas en general y residente en Yegen. Esta artista ya tiene otras esculturas en el municipio denominado 'El Pueblo Libro', entre ellas, Norberto, situada en Yegen. Anteriormente esta fuente tuvo un San Miguel en azulejo que se deterioró con el tiempo. Entonces, la asociación que presido, decidió en una reunión que tuvimos instalar una escultura de San Miguel para mejorar el estado de la Fuente de San Miguel, y también para rendir culto al patrón del pueblo que es el Arcángel San Miguel », indicó.

«Junto a la Fuente de San Miguel hubo un lavadero público para que las mujeres pudieran lavar la ropa. La actual fuente la realizó Rafael Jiménez 'El albañil, en 1995. Rafael nació en Lanjarón y estuvo residiendo con su familia en Mecina Bombarón durante mucho tiempo. Él y su esposa ya no se encuentran en este mundo. Sus descendientes suelen acudir al pueblo que los vio crecer. Nosotros, para poder realizar el embellecimiento de la Fuente de San Miguel, solicitamos, como es lógico, permiso al Ayuntamiento y hubo una disposición total por parte de esta institución presidida por José Antonio Gómez. Y como estamos hablando del 'Pueblo Libro' la Fuente de San Miguel la decoró el Ayuntamiento con imitaciones de libros y con macetas de flores», terminó diciendo José Manuel Asenjo.

