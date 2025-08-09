El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego En Órgiva, en 1921, cuatro vecinos crearon las fiestas en honor a Santa Filomena en el Barrio Bajo, realizando una original rifa de una oveja joven para sufragar los gastos

Rafael Vílchez Órgiva Sábado, 9 de agosto 2025, 11:45 Comenta Compartir

El Barrio Bajo de Órgiva celebra desde ayer y hasta hoy sábado, día 9, sus fiestas en honor a Santa Filomena. El programa contempla lo siguiente: montaje del altar en la plaza, concurso de rentoy, colchones hinchables, veladas musicales a cargo de Deja VU, degustación de chocolate con dulces velando a Santa Filomena, pasacalles a cargo de la Asociación Musical Exoche de Órgiva, misa (sábado, a las ocho y media de la tarde) y después la procesión, degustación de sangría, baile y fuegos artificiales. Las primeras fiestas de Santa Filomena se celebraron en Órgiva en 1921. Se financiaron con la rifa de un borrego que recaudó 25 pesetas de las de antes. Los cuatro vecinos que pusieron en funcionamiento esta fiesta fuero: Agustín Braojos, Francisco Orellana, Martín Galiano y Agustín Ceballos. Las fiestas duraron dos días. Don Federico Pérez se encargó de los actos religiosos.

También hace 104 años hubo en esta fiesta una corrida de seis hermosos novillos que fueron estoqueados por los diestros de Órgiva: Manuel Calderay, Rafa Maya 'Carnicerito', y José Arquero 'Laterito'. Según el escritor y catedrático, Juan González Blasco, «a las seis de la tarde tuvo lugar la procesión desde el templo de Órgiva al Barrio Bajo. Después hubo fuegos artificiales. La primera fiesta estuvo muy bien animada a causa de que el aeroplano correo, que algunas veces hacía el recorrido por encima de Órgiva, pasó por allí, y al observar el piloto que se encontraban en fiestas decidió aterrizar, haciéndolo en el paraje de la 'Era del Común', próximo al Barrio Bajo. Y como casi todo el personal jamás había tenido el gusto de ver tan de cerca esta clase de aparato, con gran alegría desfiló por dicho sitio, vitoreando al aviador», ha informado.

Santa Filomena fue una Virgen mártir de la Iglesia Cristiana que durmió en el olvido de la historia hasta el hallazgo de sus restos mortales el día 2 de mayo de 1802 a las 17:41 horas, mientras se llevaban a cabo excavaciones constantes en las famosas catacumbas de Santa Priscila, en la Vía Salaria de Roma. En este lugar se encontró una cripta sellada con tres losas de terracota que cerraban la entrada y que estaba rodeada de símbolos que aludían al martirio y a la virginidad de la persona allí enterrada. Los símbolos eran: un ancla, tres flechas, una palma y una flor y llevaban la inscripción Lumena – Pax Te –Cum Fi. Al leer desde la línea de en medio según la antigua tradición de comenzar el epitafio desde esta línea, se obtuvo el texto correcto que se leería como ¨Paz Tecum Filomena¨.

Al abrir la tumba descubrió un esqueleto que era de huesos pequeños y notaron a la vez que el cuerpo había sido traspasado por flechas. Al examinar los restos, los cirujanos atestiguaron la clase de heridas recibidas y los expertos coincidieron en que el cuerpo encontrado se trataba de una chica joven de 12 o 13 años de edad. Cerca de la cabeza tenía un jarrón roto que contenía sangre seca siguiendo la costumbre antigua de los primeros cristianos al sepultar a los mártires, también por el entusiasmo que causaba en los primeros cristianos la valentía de los que morían por la fe, acostumbraban a marcar la losa con el signo de la palma.

Posteriormente se colocó su cuerpo en una caja de ébano forrada con seda y se entregó a la iglesia el 10 de agosto de 1805. Sus reliquias se trasladaron a la Parroquia de la Virgen de Gracia de Mugnano, donde se encuentra su santuario. Cuando era joven Pauline Javicot fue sanada por intercesión de Santa Filomena de una enfermedad cardiaca. Y en honor a la santa milagrosa fundó tres asociaciones católicas: la Asociación del Rosario Viviente, la Sociedad para la Propagación de la Fe y la Asociación de la Santa Niñez. En las fiestas del Barrio Bajo de Órgiva colaboran todos sus vecinos y el Ayuntamiento de Órgiva, presidido por Raúl Orellana.