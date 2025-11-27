Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lanjarón celebra la XXX Muestra de Teatro Aficionado de La Alpujarra. R. V.

El pueblo de Granada que celebra la XXX Muestra de Teatro Aficionado de La Alpujarra

El pasado viernes le tocó participar de manera magistral al Grupo de Teatro 'Atarrache', de Pórtugos, con la obra 'Las desventuras de Juan', del autor, Juan Ramón Oliva Alonso

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:25

La espléndida y suntuosa Sala de Fiestas del Balneario de Lanjarón acoge desde el pasado día 9 de octubre hasta el próximo día 14 de ... diciembre, los fines de semana (viernes y sábado a las seis de la tarde y domingo a las doce del medio día) la XXX Muestra de Teatro Aficionado de La Alpujarra. Participarán 16 grupos. Este evento, de primer orden, está organizado por la Asociación Cultural Abuxarra de La Alpujarra, presidida por Juan José Bonilla, en colaboración con el Ayuntamiento y el Balneario de Lanjarón y las diputaciones de Granada y Almería. La presentación de la obra de Pórtugos (y las demás obras) titulada 'Las desventuras de Juan', del autor José Ramón Oliva Alonso, corrió a cargo magníficamente por la exdirectora del Balneario, apasionada de los libros y la cultura alpujarreña… Soledad Ramos.

