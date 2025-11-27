El pueblo de Granada que celebra la XXX Muestra de Teatro Aficionado de La Alpujarra

La espléndida y suntuosa Sala de Fiestas del Balneario de Lanjarón acoge desde el pasado día 9 de octubre hasta el próximo día 14 de ... diciembre, los fines de semana (viernes y sábado a las seis de la tarde y domingo a las doce del medio día) la XXX Muestra de Teatro Aficionado de La Alpujarra. Participarán 16 grupos. Este evento, de primer orden, está organizado por la Asociación Cultural Abuxarra de La Alpujarra, presidida por Juan José Bonilla, en colaboración con el Ayuntamiento y el Balneario de Lanjarón y las diputaciones de Granada y Almería. La presentación de la obra de Pórtugos (y las demás obras) titulada 'Las desventuras de Juan', del autor José Ramón Oliva Alonso, corrió a cargo magníficamente por la exdirectora del Balneario, apasionada de los libros y la cultura alpujarreña… Soledad Ramos.

Por parte de la Asociación Cultural Abuxarra estuvieron presentes, Ana Sánchez y su marido José Antonio Pino. Por parte del Ayuntamiento de Lanjarón asistieron dos concejales: Gerardo Lara y Francisco Miguel Lozano y otras dos personas que trabajan también en la Casa Consistorial, Pili y Daniel. Asimismo, estuvo en este evento con su máquina en ristre el famoso fotógrafo local, ceramista, músico de cuerda, investigador, exalcalde de Lanjarón y hombre de bien, José Antonio Ramos.

El grupo 'Atarrache' de Pórtugos inició su actividad en 2015 por necesidades de la Semana Cultural. Desde entonces ha representado espléndidamente y con mucha maestría obras de carácter costumbrista como: 'Camino del Veleta', 'La difunta y otras hierbas', 'De melocotones y zazas', 'Caray con el difunto', 'El baile de San Vito', entre otras. El reparto y el equipo técnico de la obra de teatro 'Las desventuras de Juan' ha estado formado por Serafín Castro Rodríguez, Rubén Ávila Arenas (sacerdote de Pórtugos y otros pueblos), María Trinidad Pallares Estéban, Felisa Muñoz Retamero, Pilar Castro Rodríguez, Trinidad Martín Quirantes, María Dolores Alonso Jiménez, María Torres Castro, José Ruiz Lara, Gregorio Julián Castro Alcalde, Marcos Álvarez Barquero, José Castro Rodríguez y José Javier Vázquez Martín. La dirección ha corrido a cargo de Jesús Fernández Rega. La audiencia respondió de manera excelente, de la misma forma en que los actores estuvieron a la altura del espectáculo. El grupo de teatro recibió una placa conmemorativa como recuerdo por parte del Ayuntamiento. La interpretación y actuación teatral de Pórtugos fue fenomenal. Los actores se sumergieron en los pensamientos y emociones del personaje para poder representarlo de manera convincente.

Este año en la XXX Muestra de Teatro Aficionado, gratuita, actuarán tres grupos de El Ejido, dos representaciones de Cádiar, y una de Dalías, Alhabia, Laroles, El Parador, Pórtugos, Laujar de Andarax, Berja, Instinción, Válor, finalizando el día 14 de diciembre con el Grupo Alegría de Ugíjar. Según Soledad Ramos «este evento, en un marco incomparable como es la Sala de Fiestas de Lanjarón, es la demostración de cómo las artes escénicas suponen no solo una forma de expresión artística, sino una actividad que beneficia al bienestar personal, pues durante toda la temporada de preparación y ensayos se crean vínculos de convivencia entre los participantes que permanecen en el tiempo más allá de la representación teatral. Con esta muestra, se hace realidad durante unos días la interacción entre pueblos de La Alpujarra granadina y almeriense», indicó, entre otras cosas.

La Asociación Cultural Abuxarra es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es promover, fomentar y desarrollar actividades culturales como el arte, la música de cuerda y los bailes alpujarreños, el trovo, la historia, las tradiciones y los talleres… de La Alpujarra granadina u almeriense. Todos los miembros de la junta directiva que han pasado por esta Asociación han sido excelentes en su gestión. El teatro aficionado sirve para el desarrollo personal y social, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, además de ser una forma de entretenimiento y expresión artística para quienes participan por placer. También actúa como una herramienta para la inclusión social, la educación, la difusión cultural y, en algunos casos, la concienciación sobre problemas sociales a través de corrientes como el teatro. También ayuda en algunos casos a superar la timidez, gestionar el miedo escénico y fomentar la disciplina, la responsabilidad y la autonomía.

La Asociación Cultural Abuxarra, también, y entre otras cosas, es la organización del Festival de Música Tradicional de La Alpujarra, creado en Yegen por Miguel Pelegrina (fallecido hace años) el día 3 de enero de 1982, en las fiestas patronales en honor al Dulce Nombre del Niño Jesús. De enero pasó a agosto por varios motivos. En un principio se llamó el Festival de Música Tradicional de Cuerda de Las Alpujarra. El cartel anunciador de ese año y de otros años lo realizó el dibujante gráfico Paco Martinmorales, fallecido a los 76 años en agosto de 2022. Este Festival tiene carácter itinerante y su principal objetivo es rescatar, conservar y transmitir la cultura popular de La Alpujarra, incluyendo música, cantes, bailes, trovos y gastronomía. Este evento tan importante se complementa con una feria de productos artesanales y gastronómicos típicos de la región.