El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana Los mayordomos del pueblo de Tablones están trabajando duro para que todo esté listo y sea todo un éxito esta fiesta gastronómica y musical que tiene lugar este 14 de agosto

Rafael Vílchez Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:44 Comenta Compartir

El pueblo alpujarreño de Tablones, perteneciente al municipio de Órgiva, va a celebrar este jueves, día 14 de agosto, su tradicional y famosa Fiesta de la Pipirrana, un plato muy famoso en este lugar fundado hace 79 años y construido por Regiones Devastadas del Estado. Su arquitecto fue Santiago Sanguinetti Lobato. La Comisión de las Fiestas de San Marcos se encarga también de esta fiesta que comienza con cine al aire libre en su víspera. Silvia, Laura, Paqui, Carmen, Guada, Olivencia, Arón, Rubio, Maite y otras personas se encargan de que la Fiesta de la Pipirrana salga lo mejor posible por la tarde-noche.

La pipirrana de Tablones lleva picado muy fino, pepino, cebolla, tomate y pimiento verde. También lleva sal, atún y aceite de oliva virgen extra. Antes de la degustación de este plato habrá una fiesta infantil. Además se podrán degustar los famosos caracoles grandes en salsa elaborados con una receta que se traspasa de padres a hijos. Juanico 'El de Angustias' se encarga de cocinarlos con gran maestría con almendra, pimiento seco, hierbabuena, picantillo, entre otras cosas. Mucha gente acude de lugares lejanos para saborear los platos típicos de Tablones: la pipirrana y los caracoles en salsa.

En esta fiesta se elegirá al 'Mister Pipirrana' que concluirá con la degustación de huevos fritos con ajos. Actuará el gran Manolo 'La Máquina del Acordeón', de Picena. También intervendrán: Jairo, Manu XTC, ABOMYS y Social Service. La Fiesta de la Pipirrana se creó en Tablones hace años para recaudar fondos para las fiestas patronales de San Marcos y para que se diviertan los vecinos de Tablones y los que por cualquier motivo residen en otros lugar y vuelven en vacaciones al pueblo que le vio nacer y crecer. También a este evento gastronómico y musical acude mucha gente de Órgiva y otros pueblos. En los últimos tres años también se prepara una pipirrana alternativa para la gente joven.

En este festejo colabora el Ayuntamiento de Órgiva y el Restaurante 'El Jardín'. También en la Fiesta de la Pipirrana habrá barbacoa. La pipirrana es una deliciosa y refrescante ensalada típica de Tablones. Se suele servir como entrante o para acompañar otros platos más contundentes. Este plato está rico en cualquier época del año. La cocina de Tablones respira tradición. Su comida casera se basa en recetas de siempre. Tablones está ubicado en un entorno natural privilegiado a la vera del Río Guadalfeo, rodeado de montañas, valles y paisajes impresionantes.