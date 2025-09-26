Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las autoridades de Órgiva, con su alcalde a la cabeza, Elías Martínez, visitan la feria de ganado en 1943. Juan González

El pueblo de Granada que celebra su feria y fiestas otoñales desde el siglo XVII

La Real Feria de Ganado de Órgiva fue creada en tiempos de Felipe III

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:21

Órgiva se encuentra celebrando en estos días su feria y fiestas de otoño (del 25 al 28). El estupendo pregón ha sido pronunciado por la entrañable Carmela López Fernández. El programa es muy diverso y variado, para todos los públicos. Habrá exhibición de enganches de carrozas de caballos, concurso de migas, degustación de huevos fritos con ajos para todos y todas, el III Huevo Rock 'Ciudad de Órgiva', concurso de trajes de flamenca, carrera de cintas a caballo, concierto de la fenomenal Banda de Música 'Exoche' de Órgiva, carrera de autos locos, verbenas con grandes orquestas, exposición de arte de Antonio Rodríguez, entre otras cosas.

La Feria de Órgiva, según el catedrático y escritor orgiveño, Juan González Blasco, «fue creada por Real Decreto de Felipe III, allá por los primeros años del siglo XVII. Sorprende que un erudito de Órgiva, el cura de la iglesia parroquial de nuestra villa, Gabriel Ledesma, señale el 23 de marzo de 1795 que no hay ferias, ni mercados, por lo que deducimos que las ferias de ganado alcanzaron su mayor esplendor en el siglo XIX. Así, Pascual Madoz, en 1845-50, ya nos informa que existía una feria anual de ganados, bastante concurrida en Órgiva», ha relatado..

A modo de ejemplo -según González Blasco- en 1925, hace un siglo, «las autoridades del pueblo inauguraron la feria de ganado en la rambla del Río Chico y alrededores. La banda de música derrochó maestría tocando bonitas composiciones musicales, según los periódicos de la época. La carretera era adornada con mucho primor, con arcos voltaicos. Después de la inauguración de la feria de ganado hubo cucañas en la Plaza García Moreno. Por la noche hubo cine en este mismo lugar, amenizado por la banda de música. En los salones del Centro Agrícola hubo baile. Muchas mujeres lucieron ricos mantones de Manila. Destacó el que ostentaba la bella y simpática señorita María Carrillo, hija del señor alcalde de Órgiva y de doña Mercedes García», ha manifestado.

Ese año «hubo también visitas a los ventorrillos de la feria, fuegos artificiales, elevación de globos y fantoches, música en el paseo, baile en el Casino, carreras de sacos. El pueblo demostró estar muy agradecido al señor alcalde don Eduardo Carrillo, como organizador de los festejos. Antiguamente la Real Feria de Ganado atraía a muchísimos animales debido a su función como centro para el trato comercial de ganado. La Feria de Ganado de Órgiva desapareció hace años, debido, principalmente, a la mecanización agrícola y el desarrollo del comercio. También informaré que, por ejemplo, en 1919 hubo en esta feria, entre otras cosas, reparto de pan a los pobres, carreras de cintas en la plaza de toros portátil, corrida de novillos-toros para los diestros Ocejito de Bilbao y Moreno de Granada, con ganado de Jacinto Rega, de Jerez del Marquesado, función religiosa en honor a la Virgen del Rosario en la Plaza de la Constitución y procesión», terminó diciendo el historiador, Juan González Blasco.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere al caer por un barranco cuando escapaba tras un robo
  2. 2

    Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada
  3. 3

    Detenido en un campo de maíz de Cijuela tras protagonizar una persecución desde Málaga
  4. 4 Aprovecha el descuido de los camareros para robar 600 euros de un local del centro de Granada
  5. 5

    La penúltima de Joaquín Sabina en Granada: «Este no es un concierto más para mí»
  6. 6 La prolongación sur del metro de Granada incorpora una vía ciclista entre Churriana y Las Gabias
  7. 7 Herida una mujer de 84 años al arder la cocina de su piso en Doctor Olóriz
  8. 8

    Cristina Fallarás dice que el rapero Ayax la demanda por atentar contra su honor
  9. 9

    La integración del tren avanza con más estudios pero sin convenio económico
  10. 10

    El sucesor de Topuria que llegó a Granada en los bajos de un camión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada que celebra su feria y fiestas otoñales desde el siglo XVII

El pueblo de Granada que celebra su feria y fiestas otoñales desde el siglo XVII