El pueblo de Granada que celebra su feria y fiestas otoñales desde el siglo XVII

Rafael Vílchez Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:21 Comenta Compartir

Órgiva se encuentra celebrando en estos días su feria y fiestas de otoño (del 25 al 28). El estupendo pregón ha sido pronunciado por la entrañable Carmela López Fernández. El programa es muy diverso y variado, para todos los públicos. Habrá exhibición de enganches de carrozas de caballos, concurso de migas, degustación de huevos fritos con ajos para todos y todas, el III Huevo Rock 'Ciudad de Órgiva', concurso de trajes de flamenca, carrera de cintas a caballo, concierto de la fenomenal Banda de Música 'Exoche' de Órgiva, carrera de autos locos, verbenas con grandes orquestas, exposición de arte de Antonio Rodríguez, entre otras cosas.

La Feria de Órgiva, según el catedrático y escritor orgiveño, Juan González Blasco, «fue creada por Real Decreto de Felipe III, allá por los primeros años del siglo XVII. Sorprende que un erudito de Órgiva, el cura de la iglesia parroquial de nuestra villa, Gabriel Ledesma, señale el 23 de marzo de 1795 que no hay ferias, ni mercados, por lo que deducimos que las ferias de ganado alcanzaron su mayor esplendor en el siglo XIX. Así, Pascual Madoz, en 1845-50, ya nos informa que existía una feria anual de ganados, bastante concurrida en Órgiva», ha relatado..

A modo de ejemplo -según González Blasco- en 1925, hace un siglo, «las autoridades del pueblo inauguraron la feria de ganado en la rambla del Río Chico y alrededores. La banda de música derrochó maestría tocando bonitas composiciones musicales, según los periódicos de la época. La carretera era adornada con mucho primor, con arcos voltaicos. Después de la inauguración de la feria de ganado hubo cucañas en la Plaza García Moreno. Por la noche hubo cine en este mismo lugar, amenizado por la banda de música. En los salones del Centro Agrícola hubo baile. Muchas mujeres lucieron ricos mantones de Manila. Destacó el que ostentaba la bella y simpática señorita María Carrillo, hija del señor alcalde de Órgiva y de doña Mercedes García», ha manifestado.

Ese año «hubo también visitas a los ventorrillos de la feria, fuegos artificiales, elevación de globos y fantoches, música en el paseo, baile en el Casino, carreras de sacos. El pueblo demostró estar muy agradecido al señor alcalde don Eduardo Carrillo, como organizador de los festejos. Antiguamente la Real Feria de Ganado atraía a muchísimos animales debido a su función como centro para el trato comercial de ganado. La Feria de Ganado de Órgiva desapareció hace años, debido, principalmente, a la mecanización agrícola y el desarrollo del comercio. También informaré que, por ejemplo, en 1919 hubo en esta feria, entre otras cosas, reparto de pan a los pobres, carreras de cintas en la plaza de toros portátil, corrida de novillos-toros para los diestros Ocejito de Bilbao y Moreno de Granada, con ganado de Jacinto Rega, de Jerez del Marquesado, función religiosa en honor a la Virgen del Rosario en la Plaza de la Constitución y procesión», terminó diciendo el historiador, Juan González Blasco.