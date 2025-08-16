El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista Este evento culinario que durará seis días, ha comenzado a realizarse en un establecimiento turístico de Órgiva, de primer orden, para ampliar su oferta gastronómica, atraer más turistas y satisfacer diferentes gustos

Rafael Vílchez Sábado, 16 de agosto 2025, 11:29 Comenta Compartir

Órgiva acoge las VI Jornadas Gastronómicas de Atún Rojo de Almadraba, de Barbate (Cádiz), en el Mesón-Restaurante Puerta Nazarí, los días 14,15, 16 y 22, 23 y 24 de este mes de agosto. El atún de este lugar es un producto gastronómico muy apreciado, conocido por su calidad y sabor. La almadraba es una técnica de pesca tradicional que se practica en Barbate, para capturar atún rojo durante su migración primaveral hacia el Mediterráneo. Esta técnica, que data de hace siglos, es considerada sostenible porque permite la selección natural de los ejemplares, dejando escapar los más jóvenes y asegurando la repoblación de la especie.

En el citado restaurante de Órgiva ofrecen platos especiales con el atún rojo como protagonista. Los lomos de atún también los preparan de diferentes maneras, algunas de ellas a la brasa y en escabeche. Otro plato innovador es la hamburguesa de atún rojo con queso de cabra y cebolla caramelizada. También está presente el arroz caldoso con morrillo de atún. Todos los platos los elabora el célebre chef de cocina Ángel Arenas. También se pueden saborear otros platos, sopas, ensaladas, postres y las famosas carnes de ternera, cerdo, cordero… a la brasa.

Las Jornadas Gastronómicas del Atún Rojo es una excelente oportunidad para disfrutar de la gastronomía en Órgiva, en el esmerado establecimiento de los hermanos Manuel y David Álvarez, propietarios también del Hotel Nazarí, provisto de 22 habitaciones dobles y terrazas. También estos hermanos gestionan la gasolinera que existe junto a su complejo turístico. La carta de vinos de Puerta Nazarí es variada, extensa y excelente. Manuel Álvarez tiene 46 años y empezó en la hostelería con tan solo 15 años, con José María Manzano en el lugar de copas 'El Rincón' de Órgiva. Después, cuando Manuel cumplió 20 años se hizo cargo de la discoteca Roxy Music de Órgiva.

En el restaurante de los hermanos Álvarez también se celebran a lo largo del año otras jornadas gastronómicas, entre ellas, las del haba. Este año, en el mes de octubre se va a realizar por primera vez una cata de quesos de la empresa Venta del Chaleco de Lanjarón. En este mes de agosto, los viernes, hay música en directo por la tarde-noche. Manuel y su hermano David han demostrado ser buenos trabajadores y empresarios. Destacan por su capacidad de dirigir un negocio con éxito y al mismo tiempo, tener una fuerte ética de trabajo. Son empresarios que trabajan duro y han conseguido tener éxito en su vida profesional. Y eso no ha sido fruto de la casualidad, sino de mucho trabajo y sacrificio. Por cierto, en su complejo turístico nunca falta el periódico IDEAL.