El PSOE de un pueblo granadino inicia un nuevo curso político homenajeando a sus dos militantes más veteranos

Rafael Vílchez Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:28

El PSOE de Órgiva ha iniciado un nuevo curso político. A este acto han acudido muchos socialistas con su secretaria general y concejala a la cabeza, María Pérez Morillas; el diputado provincial y alcalde de Bérchules, Ismael Padilla Cervilla; la exalcaldesa de Órgiva y exdiputada provincial, María Ángeles Blanco, y otras personas. Carmen Moreno Gijón y Ricardo Castillo Estévez, fueron los militantes de la agrupación del Partido Socialista de Órgiva que recibieron un homenaje «por su firme compromiso con los valores de la libertad, solidaridad e igualdad durante más de 35 años». María Pérez Morillas dijo también, entre otras cosas, que «el mejor valor de nuestro partido es su gente y por eso el PSOE se ha mantenido durante 146 años, desde el día 2 de mayo de 1879. Lo fundó en Madrid el tipógrafo ferrolano Pablo Iglesias Posse, constituyendo uno de los partidos obreros más antiguos de Europa, solo superado por el Partido Socialdemócrata de Alemania», indicó.

También, el PSOE de Órgiva se ha reunido con los vecinos y vecinas del anejo de Tablones para escuchar de primera mano sus necesidades. En este encuentro se habló del parque infantil, la limpieza de contenedores y colonias de gatos, el tráfico de camiones pesados, el estado de las pistas polideportivas y del consultorio médico. Según María Pérez Morillas «el PSOE de Órgiva seguirá visitando los anejos y los barrios del municipio porque creemos que la mejor manera de construir un pueblo mejor es escuchando a su gente. También, hemos visitado el anejo de Fregenite. En este lugar viven pocos vecinos entre semana y algo más los fines de semana, días festivos y durante el verano. Los vecinos de este lugar nos han trasladado varias necesidades. También, diré que una servidora ha querido acompañar y dedicar unas palabras a Herminia en su homenaje en Fregenite coincidiendo con sus fiestas patronales en honor a San Miguel. Esta excelente mujer el pasado día 11 de septiembre cumplió 100 años y siempre está viviendo en Fregenite», terminó diciendo.