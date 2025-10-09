El PSOE destaca la apuesta del Gobierno con la Alpujarra al destinar seis millones de EDIL a Ruta de Boabdil El partido destaca el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez es «inequívoco» como queda patente al haber transferido los recursos a la Diputación de Granada para impulsar este proyecto

El PSOE de Granada ha destacado la apuesta del Gobierno de España con la Alpujarra al destinar seis millones de euros de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) al desarrollo de la Ruta Boabdil, que beneficiará a un total de 25 municipios de la comarca, especialmente pequeños que necesitan apoyo para fijar la población al territorio.

El compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez es «inequívoco» como queda patente al haber transferido los recursos a la Diputación de Granada para impulsar este proyecto generador de «riqueza y oportunidades en el medio rural», ha señalado en una nota el diputado provincial Paco Cuenca tras una visita a Órgiva para informar sobre estos fondos EDIL.

Junto a la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Morillas, entre otros, Cuenca ha señalado que esta iniciativa «responde al respaldo de las políticas socialistas al desarrollo, al medio ambiente y la sostenibilidad, además de situar a la Alpujarra como seña de identidad de nuestra provincia».

Tras explicar que resolución de estos recursos es provisional, el dirigente socialista ha resaltado que el Gobierno de España «viene a compensar así la ausencia del gobierno del PP en la Diputación con los pueblos pequeños». «Son fondos europeos que van a permitir desarrollar programas en materia de formación de empleoy seguir haciendo de la Alpujarra un espacio habitable, sostenible y que cuida su medioambiente. Y lo que es más importante, genera un espacio de desarrollo en torno a nuestra seña de identidad, esa ruta de Boabdil, ese espacio de generación de riqueza medioambiental que va a generar sobre todo que se fije población y que se generen espacios de oportunidad», ha expuesto.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Órgiva, María Morillas, se ha congratulado de la llegada de estos recursos, que convierten al municipio orgiveño en la localidad «más beneficiado en toda esta inversión». «Es el oxígeno y la financiación que necesitábamos para poner fin a los proyectos paralizados por el actual equipo de gobierno del PP y Ucin, por lo que, a partir de ahora, no podrán poner más excusas para finalizarlos. Estos fondos llegan para que se terminen de una vez las actuaciones que se iniciaron en las legislaturas anteriores por parte del Partido Socialista y la ciudadanía pueda disfrutarlas».

Morillas ha indicado que el PSOE estará «muy vigilante» para que esta importante cuantía se invierta «rápido y con eficacia». El total de municipios beneficiados son Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cádiar, Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, Juviles, Lanjarón, Lobras, Murtas, Nevada, Órgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, La Tahá, Torvizcón, Trevélez, Turón, Ugíjar y Válor.