El Premio Nacional de Fotografía Alberto García-Alix expondrá en La Alpujarra

La prestigiosa Galería Debla de Bubión, de Denisse Beltrán, situada en la Calle Lavadero, acogerá a partir del próximo día 25 de octubre por la tarde una interesante exposición colectiva, denominada 'Plotino Eneada Sexta', del famoso fotógrafo, Alberto García-Alix; el escultor, pintor y ceramista, Andrés Monteagudo; el escultor y profesor de Bellas Artes, Víctor Borrego; el pintor Carlos García-Alix; el pintor y artista en técnica mixta, José García; el diseñador de arte gráfico y editor, Joaquín Gallego; el dibujante y escritor, Arturo Pardos; el pintor, Carlos Bloch y la fotógrafa, Ana Fuentes.

Alberto García-Alix nació en León el 22 de marzo de 1956. Con 11 años, en 1967, se mudó con su familia a Madrid. Con 20 años se matriculó en Ciencias de la Información, en la rama de imagen. Abandonó el domicilio familiar y se fue a vivir a la zona del Rastro de Madrid con su amigo Fernando Pais. En aquella casa montó junto a Fernando su primer laboratorio fotográfico. En 1981 realizó su primera exposición, ayudado por el poeta y crítico de arte Francisco 'Quico' Rivas. En 1991, con 35 años, expuso seis fotografías suyas en el Museo Reina Sofía. En 1999 ganó el Premio Nacional de Fotografía otorgado por el Ministerio de Cultura. En 2003 dejó Madrid y se mudó a París. A lo largo de su vida ha expuesto en muchos lugares y ha recibido muchos premios nacionales e internacionales, entre ellos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Hace unos lustros visitó La Alpujarra sobre su moto marca Harley-Davidson Dyna para, entre otras cosas, pasar unos días con su amiga la galerista y artista Denisse Beltrán.

El escultor, doctor en Bellas Artes y profesor Titular del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Granada, Víctor Borrego, ha impartido numerosos cursos, seminarios y talleres sobre temas en los que centra sus investigaciones teóricas y prácticas: análisis de los lenguajes artísticos, semiótica de la imagen, diversidad cultural, simbolismo, emblemática, arte de la memoria, sueños, pensamiento mágico, imágenes visionaria, etcétera. Víctor ha dirigido y realizado diversos experimentos audiovisuales basados en procesos de creación condicionada.

Los demás artistas que participaran en esta exposición colectiva en Bubión gozan de gran prestigio y reconocimiento público, debido a sus méritos y logros. Todos son considerados de alta estima y valor por la sociedad. Son profesionales de alta reputación. El éxito de esta muestra en la Galería Debla está asegurado. Denisse Beltran, la impulsora del arte en el Barranco de Poqueira desde hace bastantes años, sabe construir relaciones sólidas con grandes artistas.