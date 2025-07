El pequeño pueblo de Granada que pide arreglar su carretera para que puedan llegar las ambulancias

Rafael Vílchez Sábado, 19 de julio 2025, 13:35 Comenta Compartir

Vecinos y vecinas del pueblo alpujarreño de Olías denuncian el estado lamentable de su carretera, de cinco kilómetros de longitud, que conecta con la vía Órgiva-Haza del Lino-Albuñol. Olías pertenece al municipio de Órgiva, aunque se encuentra a 19 kilómetros de distancia. Durante los fines de semana y en verano la 'carreterilla' de Olías es muy utilizada por las personas que retornan durante unos días a su terruño.

Pocos vecinos residen constantemente en este lugar de La Alpujarra. Un vecino de Olías manifestó que a la pedanía la tienen olvidada. «Para arreglos y mantenimiento, 'no', pero para pagar impuestos altos, 'sí'», ironiza. Y cuenta que los problemas de la carretera conllevan riesgos para sus vecinos.

«Una mujer, estando en Olías, se puso enferma y el conductor de la ambulancia no quiso venir porque decía que no podía pasar por esa vía con seguridad. Yo llamé al O61 para resolver el problema y una persona me pidió que alguien de nosotros subiéramos a la enferma hasta el cruce, cosa que no hicimos, y finalmente y tras mucho esperar, se acercó una ambulancia del centro de salud de Órgiva», indica.

También asegura otra vecina que siempre que puede se acerca a su pueblo, que «estando una mujer en Olías el pasado verano sufrió un mareo y como la ambulancia no quiso acercarse hasta allí por el mal estado de la carretera, un familiar la tuvo que acercar enferma al cruce de Órgiva», señala.

En Olías residen continuamente pocas personas, pero en verano acoge a mucha gente. «Varias veces se ha arreglado la carretera con el dinero sobrante de la comisión de las fiestas de nuestro pueblo en honor a la Virgen de Gracia, pero ahora no se dispone de dinero para arreglar las cunetas que están llenas de matas y los baches», denuncian.

