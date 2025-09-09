La orquesta con la que David Bisbal recorrió la Alpujarra como trampolín a la fama En Ugíjar muchas personas lo recuerdan actuando en la feria y fiestas de la Virgen del Martirio, junto a sus seis compañeros y dos compañeras

Rafael Vílchez Ugíjar Martes, 9 de septiembre 2025, 10:24

El cantante almeriense David Bisbal, conocido por sus actuaciones en Ugíjar, por ejemplo, se hizo famoso a través de su participación en Operación Triunfo. Él quedó como segundo finalista en la primera edición, en 2001. Aunque fue la granadina Rosa la ganadora, el nombre de Bisbal quedó para siempre grabado en la mente de millones de españoles, y a raíz de ahí saltaría a la fama con su primer albún en solitario que fue un auténtico éxito de ventas: 'Corazón latino'.

Sin embargo, la carrera de David Bisbal ya había comenzado antes. Este cantante llevaba ya un tiempo recorriendo escenarios por España a través de la Orquesta Expresiones. Con esta banda estuvo Bisbal más de dos años girando, compaginando este trabajo con otro en un vivero municipal de Almería, donde le había descubierto su jefa y recomendado presentarse al casting para la orquesta. En La Alpujarra, David Bisbal, cantó maravillosamente con la Orquesta Expresiones. Por ejemplo, en 2002, actuó dos días (12 y 13 de octubre) en la feria y fiestas de Ugíjar en honor a la Virgen del Martirio.

La Orquesta Expresiones antes que apareciera David Bisbal, ya existía. Se formó en 1978 tras el cumplimiento de la preparación del servicio militar de algunos de sus miembros. Esta banda se formó con Paco Rodríguez Sola (bajista), Rafael Díaz Gil (teclados) y Pepín López Estrada (guitarras, marido de María del Mar Martínez, la jefa de Bisbal en el vivero. La Orquesta Expresiones se puso en marcha con la base musical de músicos de grupos anteriores, como 'Frenos'. Liderada inicialmente por Juan Miguel González, se convirtió en una importante formación musical en Almería, que luego serviría de trampolín para artistas como David Bisbal, quien se unió a la orquesta como cantante a los 17 años y se convirtió en un miembro destacado antes de su salto a la fama en 'Operación Triunfo', en 2001.

Bisbal nació en 1979. Ha lanzado múltiples álbunes muy exitosos, ha ganado varios premios, incluyendo un Grammy Latino, y ha realizado giras internacionales. En Ugíjar muchas personas lo recuerdan cantando junto a sus seis compañeros y dos compañeras antes de su fama.