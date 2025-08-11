Órgiva corre contra la leucemia en la IV Carrera Solidaria Infantil El municipio se convierte en capital deportiva y solidaria de La Alpujarra con la participación de cerca de 200 deportistas

Órgiva volvió a demostrar que el deporte y la solidaridad pueden ir de la mano. La localidad se convirtió este fin de semana en el epicentro deportivo de la comarca alpujarreña con la celebración de la cuarta edición de la Carrera Solidaria Infantil «Órgiva corre contra la Leucemia Infantil», en la que participaron cerca de 200 deportistas desde los 2 años de edad.

El evento, organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Órgiva en colaboración con la Asociación 'Héroes hasta la Médula', tuvo como objetivo principal «dar visibilidad a la lucha contra la leucemia infantil y su investigación, así como fomentar la donación para combatir esta enfermedad».

Las principales calles del municipio se llenaron de vida, color y esfuerzo, consolidando una cita que año tras año gana más adeptos entre las familias y amantes del atletismo. «Este tipo de eventos deportivos solidarios son seña de identidad de municipios como el nuestro. Estamos convencidos de que este es el camino para consolidar una oferta deportiva de calidad para todos los sectores de la población», señaló el alcalde Raúl Orellana, quien junto al equipo de gobierno dio la salida en las distintas carreras y participó en la entrega de medallas y trofeos.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva se ha querido expresar un agradecimiento especial a la Policía Local, Protección Civil de Órgiva y Carchuna, voluntarios del Grupo de Senderismo Municipal, Club Atletismo Zatopek Alpujarra, a Francisco (liebre ciclista), trabajadores municipales y a todas las personas que, de manera individual, han contribuido al éxito de la prueba.

La jornada deportiva coincidió con la presentación del nuevo vehículo de Protección Civil de Órgiva, que refuerza de forma considerable el parque móvil de la agrupación para seguir prestando servicio en casos de emergencia y en eventos como este.

Clasificaciones por categorías

BEBÉS MASCULINO: 1º Alonso Jerónimo Pastor (Motril), 2º David Miralles Lupiañez, 3º Ivar Montero López (Órgiva)

BEBÉS FEMENINO: 1ª Nía Martín Martín (Órgiva), 2ª Candela Álvarez Lorenzo (Órgiva), 3ª María Morillas López (Órgiva)

AGUILUCHOS MASCULINO: 1º Pablo Martín García (Órgiva), 2º Liam Rodríguez Álvarez (Órgiva), 3º Marcos Peinado Cara (Independiente)

AGUILUCHOS FEMENINO: 1ª Mara Flores Estévez (Órgiva), 2ª Macarena Fernández López (Órgiva), 3ª Mari Sol Herrera Blasco (Escuela Atmo. Órgiva)

PREBENJAMÍN MASCULINO: 1º Lucas Cara García (Órgiva), 2º Raúl Gallego Rollo (Independiente), 3º Juan Salvador Puerta Navas (CD Zatopek Alpujarra)

PREBENJAMÍN FEMENINO: 1ª Driade Martín Álvarez (Órgiva), 2ª Yasmin Jiménez Delgado (Órgiva), 3ª Carmen Tafaner Puerta (CD Zatopek Alpujarra)

BENJAMÍN MASCULINO: 1º Pablo Moya Rodríguez (Órgiva), 2º Pablo Pey Couñago (CD Zatopek Alpujarra), 3º Martín Pérez López (Órgiva)

BENJAMÍN FEMENINO: 1ª Alicia López Martín (C.A. Huellas), 2ª Anna Cosentino Jacinto (Cañar), 3ª Úrsula González Arenas (Órgiva)

ALEVÍN MASCULINO: 1º Héctor Lizana Rodríguez (LizanaRunners Team), 2º Daniel González Castillo (Órgiva), 3º Noel Guerrero Esteban (Órgiva-Tablones)

ALEVÍN FEMENINO: 1ª Celia Martín Bueno (Club Atmo. Salobreña), 2ª Veleria Moya Rodríguez (Órgiva), 3ª Naia García Vega (Órgiva)

INFANTIL MASCULINO: 1º Samuel Barcia Arnedo (Trops-Cueva Nerja), 2º Malamini Suwareh (Órgiva), 3º Hugo Martín Ortíz (Órgiva)

INFANTIL FEMENINO: 1ª Olimpia Carmela Fernández Morón (Órgiva), 2ª Inés González Castillo (Órgiva)

CADETE MASCULINO: 1º Diego Moreno Sánchez (Independiente)

CADETE FEMENINO: 1ª Alicia Morales Hidalgo (Órgiva)

