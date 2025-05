El músico de cuerda de La Alpujarra que quiere ser sacerdote para entregar su vida a Dios

Rafael Vílchez Sábado, 10 de mayo 2025, 10:56 Comenta Compartir

A Vicente Ángel Fernández Moreno la música, el trovo y los viejos bailes cortijeros de La Alpujarra le encantan desde pequeño. Los lleva en la masa de la sangre. Pues bien, este gran artista que vio la luz primera en La Rábita en 1980 e impartió clases de Química, Física y Matemáticas en una academia de Adra (Almería), ingresó hace 5 años en el Seminario Diocesano de la Inmaculada y San Eufrasio de Jaén para hacerse sacerdote.

Vicente Ángel sintió la primera llamada del Señor cuando tenía 9 años de edad y era monaguillo de la parroquia de su pueblo con el cura don Abilio González, hasta que cumplió 13 años. Vicente Ángel ha recorrido muchísimos pueblos, anejos y cortijadas de La Alpujarra para tocar el violín y bailar, junto a otras personas, en festejos y festivales. Su padre, Vicente, es de La Rábita, y su madre Pilar, de La Haza Mora, anejos del municipio de Albuñol. Su hermana, residente en Cádiar con su familia, trova muy bien y toca la guitarra con gran maestría.

A Vicente Ángel le enseñaron a tocar el violín y a danzar siendo muy pequeño. Sus profesores fueron su abuelo materno, Patricio Moreno, su tío abuelo, Rafael, y Andrés Linares, Cecilio Manzano, Gabriel 'El de la Huerta' y José Pérez. Este último le hizo un violín con una lata y un mástil con madera muy tierna para que fuera aprendiendo. La maestra de maestras, Araceli Peña, de la Rambla de Huarea, le enseñó a bailar todos los estilos alpujarreños: los del Barranco Almerín, la Cuesta Vieja y El Trebolar, entre otros.

Vicente Ángel también aprendió mucho con los troveros Miguel 'Candiota', José López, Paco Megías, Ramón Antequera, Juan Morón, José Soto, Gabriel Galdeano o Paco Vargas. Vicente Ángel ha indicado a que «está deseando ser sacerdote católico. «Yo deseo entregar todo mi corazón a Dios con total libertad de alma, de modo que el Señor sea mi única herencia y posesión. A mi me parece que no puedo hacer nada mejor que convertirme en cura para cumplir este deseo. Yo, entre otras cosas, deseo salvar almas. Dar a cada alma individual lo que sea más adecuado para su salvación. También cuando sea cura acercaré a la gente a Jesús y a María. Me entregaré en cuerpo y alma enseñando la fe, dando sermones, dirigiendo el culto, leyendo textos sagrados, dando consuelo en momentos de aflicción, etcétera», terminó diciendo Vicente Ángel.

Temas

Alpujarra

Turón