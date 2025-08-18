Los Mosqueteros del Santísimo de un pueblo de Granada desfilarán en las fiestas de San Antón Estos festejos de Béznar, se remontan a la victoria de la milicia local sobre los moriscos que se habían sublevado y robado el Santísimo Sacramento, escondiéndolo en el Barranco de Tablate

Rafael Vílchez Lunes, 18 de agosto 2025

El pueblo de Béznar perteneciente al municipio de Lecrín junto a Talará, Acequias, Mondújar, Murchas y Chite se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Antón Abad los próximos días 22, 23 y 24 de este mes de agosto. Habrá desfiles y representaciones de 'Moros y Cristianos; degustación de platos típicos y churros con chocolate; misas y procesiones (los días 23 y 24), veladas musicales, conciertos; dianas militares y otros eventos. El pregón de estas fiestas lo pronunciará Nicolás Tapia Robles, el viernes a las ocho de la tarde en el recinto ferial. Nicolás, de 69 años de edad, versará sobre la historia de la parroquia de su pueblo, entre otras cosas. Él ha trabajado durante 43 años de enfermero en el Clínico de Granada capital. En su tierra lo aprecian mucho porque es un ser humano

Dámaso Javier Chávez González, nacido en Béznar hace 51 años, se viste de Mosquetero del Santísimo Sacramento desde que tenía 6 años. Su padre se llamaba Francisco y también fue Mosquetero y su madre se llamaba Encarnación. Sus dos hermanos Miguel Ángel y Víctor (también fallecidos) fueron Mosqueteros desde corta edad. Su tío Salvador, también fallecido, se encargó durante mucho tiempo de repartir la pólvora para alimentar los mosquetes y arcabuces. Un hijo de Víctor, de 21 años de edad, sigue los pasos de su progenitor. Asimismo, la hija de Dámaso, llamada Carla, nacida hace 13 años también pertenece a los Mosqueteros del Santísimo de Béznar.

Hace siglos, una fracción de la partida de Ibraín Agad de La Zubia, de los monfíes del Nacot de Nigüelas, atacó al beneficiado de Béznar y a su séquito. En este ataque murió el sacristán y un agricultor, siendo cautiva la hija de este, María Trinidad, y robado el Santísimo que era conducido en la porta viático a la casa de un enfermo que vivía en el Barrio Bajo de Béznar. Conocido el suceso, la gente de Béznar se concentró en la plaza. Los hombres quisieron perseguir a los monfíes, pero las autoridades locales se lo impidieron. En esta confusión se presentó en este lugar un alférez de los Tercios de Flandes, llamado Martín Alonso de Frías, y organizó una hermandad cuya principal misión era rescatar el Santísimo. Y para ello acudieron al Marqués de Mondéjar, don Luis Hurtado de Mendoza. Él le concedió 25 mosquetes y arcabuces, armas blancas y pólvora.

Por los corredores se conoció que el campamento de los monfíes se hallaba en la parte izquierda del Barranco de Tablate, sobre un tajo, entre dos pequeñas lagunas. El ataque de 30 mosqueteros, auxiliados por 11 corredores bajo el mando de Martín Alonso de Frías sorprendió a los monfíes sufriendo estos una terrible derrota. En aquel ataque se liberaron 9 cautivos de los 23 que tenían. María Trinidad, la cautiva, portó entre sus manos la porta viáticos con el Santísimo, hasta Béznar, donde lo entregó a beneficiado. La sagrada forma fue conducida al templo, al tiempo que se producían las primeres descargas en honor al Santísimo. Los solteros recibieron de sus prometidas las cintas de los cuellos de sus camisolas, origen del adorno de las nueve moñas de seda y de los dos lazos de mayores dimensiones, llamados eme. También recibieron los mosqueteros manteles de Valencia y mantones que colgaron de sus correas (hoy fajas de color grana).

Don Juan de Austria conoció todas estas hazañas por boca del alférez Martín Alonso de Frías. A los mosqueteros se les concedió el privilegio de que cada año pudieran desfilar por las calles de Béznar entre disparos de arcabuces en memoria de aquellos hechos y en honor al Santísimo. A María Trinidad le concedió una pensión como premio a su heroísmo. Los mosquetes de Béznar, en la mayoría de los casos se transmiten hereditariamente de padres a hijos. Desde aquellos lejanos tiempos (1556) los Mosqueteros del Santísimo tienen el privilegio concedido por Don Juan de Austria de escoltar al Santísimo dentro y fuera del templo, portando y disparando trabucos y mosquetes. Estas fiestas fueron inscritas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) como Bien de Catalogación General.

Merece la pena conocer la indumentaria, el armamento, el protocolo que ha de guardarse en la santa misa, el ritual que realiza el cabo de los mosqueteros y la soldadesca, las descargas, entre otras cosas. Béznar fue un municipio independiente hasta 1973, cuando se fusionó con otros pueblos para formar el municipio de Lecrín, en la comarca del Valle de Lecrín. Las fiestas de Béznar cuentan con la ayuda de la población, los mayordomos y el Ayuntamiento de Lecrín, presidido por Pedro Titos Martos. Desde hace unos días, personal del Ayuntamiento trabajan para tener el pueblo de Béznar bonito y arreglado de cara a las fiestas.