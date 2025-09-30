El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz Desde 1970, en el 'Restaurante Teide' de Bubión se disfruta de buen trato y de una cocina tradicional elaborada con los mejores productos de La Alpujarra y la Costa

El emblemático 'Restaurante Teide' de Bubión ha cumplido 55 años de vida. Este establecimiento de La Alpujarra es uno de los más interesantes y genuinos de la zona por que posee personalidad propia y apuesta siempre por la cocina tradicional elaborada con los mejores productos de La Alpujarra y la Costa. Julio Pérez López y su esposa Encarnación Carrión Delgado (ya fallecidos) lo abrieron al público el día 15 de agosto de 1970. Este establecimiento se encuentra situado junto a la carretera y ha sido reformado varias veces. El servicio es muy bueno y amable. Bubión, un pueblo maravilloso, se encuentra situado en el corazón del Barranco de Poqueira, entre los municipios de Pampaneira y Capileira. La calidad de la comida, el servicio, el ambiente, el precio y la limpieza son los aspectos más importantes del 'Restaurante Teide'.

Tras jubilarse sus primeros dueños se hizo cargo uno de sus ocho hijos, Francisco Pérez Carrión (ya fallecido) y su esposa, nacida en Órgiva, Dolores Manrique López, ya jubilada. Desde los años ochenta del pasado siglo Dolores comenzó siendo la jefa de cocina, y uno de sus hijos, Antonio Julio, el responsable del comedor, el bar y la preciosa terraza salpicada de cerezos. Antonio Julio es un ser excepcional. Muy trabajador. Su empresa la gestiona de forma exitosa y eficiente. Un buen saludo y una actitud amable son fundamentales para crear una buena impresión en los clientes desde el primer momento y Antonio Jesús lo ha conseguido. De la cocina y los fogones se encarga ahora la mujer de Antonio Julio, Kinga Barón.

Según Antonio Julio «a mi me contó mi abuelo Julio y me lo dejó escrito que su padre, mi bisabuelo y mi bisabuela, Julio Pérez Robles y Dolores López Moreno, respectivamente, construyeron un edificio en Bubión que dedicaron a la hostelería allá por el año 1936 y que estuvo abierto hasta 1937 por que debido a la Guerra Civil se vieron obligados a cerrar el establecimiento por que se lo requisaron e intervinieron para ubicar en él la comandancia del ejército nacional. Mis tatarabuelos se adelantaron a los tiempos y apostaron por el turismo cuando La Alpujarra no era muy conocida ni visitada», ha indicado.

«También, me dijo mi abuelo que su padre con anterioridad había marchado sobre los años 1928 o 1929, a América, a la provincia de Mendoza (Argentina) para buscar trabajo y poder prosperar. De regreso a España se hospedó en un hotel de Tenerife que se llamaba 'Teide', y en recuerdo y memoria de aquel hotel, construyeron en Bubión el edificio para dedicarlo a la hostelería y ambos tuvieron la ideal de inscribirlo con el nombre de Hotel Teide. Y para seguir con el nombre y la tradición, a nuestro restaurante lo bautizaron también mis abuelos con el mismo nombre del hotel de sus padres», ha manifestado.

En el 'Restaurante Teide' se elaboran, entre otros, los platos más tradicionales de La Alpujarra, recetas hechas con productos de la tierra y que han pasado de generación en generación como parte de su cultura y patrimonio. En este célebre establecimiento se pueden degustar choto al ajillo, pierna de cordero al horno, migas de sémola de trigo acompañadas con engañifa, el plato alpujarreño… También, en este local con maravillosas vistas y chimeneas, se pueden degustar tres variedades de ensaladas y postres de la casa y, como no, el buen jamón y los embutidos de la zona.

Por el 'Restaurante Teide' han pasado muchísimos famosos: Felipe González, Nacho Cano y Penélope Cruz, Enrique Morente, Julio Anguita, Carmen Chacón, Javier Valenzuela, Jorge Martínez, José Ortuño, Martínmorales, el teniente general Manuel Bretón, Juan Roex, Hipólito Llanes, Mario Maya… En el 'Restaurante Teide' se encuentra uno con profesionales, lo auténtico y con una de las cocinas más originales y variadas de La Alpujarra. Algunos de sus platos poseen una gran tradición campestre. Sus caldos son estupendos y de buen paladar. Cierra los lunes y los martes.