Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Rafael Vílchez Martes, 30 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Lanjarón ha rendido un homenaje póstumo y religioso a la empresaria, filántropa y farmacéutica María Remedios Nieto Palacios, fallecida en San Pedro de Alcántara (Málaga) el pasado mes de julio, a los 79 años. En la misa, oficiada por el sacerdote de Lanjarón, José Antonio Mingorance, estuvieron presentes los familiares de María Remedios, la Banda de Música de Lanjarón a la que tanto ayudaba y quería, varios concejales y amigos de María Remedios como María Soledad Ramos, José Antonio Ramos, Manuel Mesa, Juan González Blasco o José Luis Estévez. La Banda de Música tocó dos marchas procesionales y después, junto a la Iglesia, en la placetilla, se pudo escuchar el pasodoble dedicado al que fuera médico de Lanjarón, Emignio Nieto, padre de María Remedios. Hubo palabras de agradecimiento de la familia al pueblo de Lanjarón.

La vida de María Remedios estuvo marcada por el compromiso social. Hija de un gran médico que estuvo destinado en Lanjarón, además de ser pionera y triunfar en el mundo de la empresa, era una mujer muy implicada en proyectos de carácter social. En 1945, el autor teatral Tennessee Williams estrenaba en Broadway 'El zoo de cristal', su primera obra dramática. Alexander Fleming y otros dos científicos británicos recibían el Premio Nóbel de Fisiología y Medicina, y la Academia Sueca hacía lo propio con el poeta chileno Pablo Neruda. En España, Rosa Chacel publicaba las 'Memorias de Leticia Valle', y el 13 de diciembre de aquel año nacía en Granada María Remedios Nieto de Del Río, empresaria afincada en San Pedro de Alcántara desde 1961, licenciada en Farmacia y promotor inmobiliario, además de una mujer muy implicada en distintos proyectos de carácter social y cultural. Era también madrina honoraria y predilecta de la Asociación Musical de Lanjarón. El Ayuntamiento de Lanjarón ha trasladado su más sentido pésame a sus familiares y amistades.

Ampliar

Hija única de Emigdio Nieto y María Angustias Palacios, se trasladó muy pronto a la localidad alpujarreña de Lanjarón, donde su padre, médico de profesión y una persona maravillosa, acabaría por erradicar la maligna enfermedad de la lepra. Remedios estudió el Bachiller en el Colegio Sagrado Corazón, en Granada capital, y durante los veranos de 1954 a 1961 dirigía en Lanjarón un garaje, una perfumería y una tienda de modas que había montado ella misma, en un indudable alarde de precocidad empresarial.

Remedios Nieto decidió estudiar en la Universidad de Granada la carrera de Farmacia, que iniciaría en 1960. Al año siguiente, contrajo matrimonio con Juan del Río Mapelli (fallecido hace poco), doctor en Farmacia y Química, con quien ha tenido cuatro hijos, y se trasladó a vivir a San Pedro de Alcántara. Desde entonces, su labor a nivel empresarial. Social, cultural e incluso en el ámbito académico fue incesante, algo muy en consonancia con el carácter de esta combativa y excelente mujer que se nos ha ido.

Desde su llegada a San Pedro de Alcántara, abrió local tras local, una cadena de catorce boutiques y perfumerías, que se localizan entre las localidades de Sotogrande (Cádiz) y Torremolinos, pasando por Estepota, Marbella Club, San Pedro de Alcántara y Atalaya. Tras haber obtenido la licenciatura y el doctorado en Farmacia con un trabajo sobre las penicilinas sintéticas en 1970, abrió una farmacia propia en San Pedro de Alcántara. Al mismo tiempo, fue convalidando estos estudios con los de la carrera de Ciencias Biológicas. En 1989 superó los exámenes del Ministerio de Obras Públicas y de la Facultad de Ingenieros de Caminos para obtener el título oficial de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, examinándose además de Topografía y Planimetría.

La labor en el terreno social y cultural de María Remedios Nieto no ha ido a la zaga de su desarrollo profesional. Entre 1961 y 1987 fue delegada de Medios de Comunicación de la Cruz Roja, y delegada de Medios de Comunicación para la Asociación Española en la Lucha Contra el Cáncer. En 1971 fue vicepresidenta y secretaria del Club de Jardinería de la Costa del Sol, y presidenta ejecutiva del Premio Jardines y Municipios, instituido en 1964. En 1970 marcó el inicio de uno de sus proyectos sociales de mayor calado, cuando, junto con un grupo de padres de niños deficientes mentales, fundó Aspandem (Asociación para la Tutela y Educación de Niños Deficientes Mentales), siendo secretaria general.

Esta agrupación acoge, educa y tutela de manera permanente a casi un centenar de niños afectados por este tipo de discapacidad, y cuenta con talleres, viveros de plantas y flores y una serie de pisos en los que viven niños y adultos que carecen de familia. De natural filantrópico, Remedios Nieto fue vocal de Unicef en la zona hasta 1989, y es también presidenta de Fundaspandem (Fundación Tutelar de Personas con Discapacidad) desde 1999.

María Remedios Nieto fundó en 1980 el primer Wheel Club Internacional de España, del que fue primera presidenta, y desde 1985 estuvo al frente del Ateneo de Artes Visuales de Marbella. Como empresaria, fue vocal de Aseme (Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga Costa del Sol, creada en 1986. Vocal del Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella (1989-99), fue concejala en aquel ayuntamiento por el I.S.P. (Asociación Pro-Independencia de San Pedro) hasta 1995. Entre sus pequeños tesoros, está una colección de 150 belenes. María Remedios Nieto adoraba La Alpujarra y, como no, Lanjarón. Siempre que el tiempo se lo permitía viajaba a esta zona para estar con sus viejos y nuevos amigos, hospedándose últimamente en el Hotel España donde le encantaba acercarse al histórico piano que en más de una ocasión lo tocó Federico García Lorca cuando veraneaba con su madre y familia en este lugar.