La Junta incluirá el hospital de la Alpujarra en el presupuesto de 2026

El hospital de la Alpujarra es una vieja promesa que casi treinta años después sigue sin existir. Una demanda histórica de los vecinos de esta ... comarca que se ven obligados a desplazarse a otros municipios, incluso hasta el hospital Santa Ana de Motril, para recibir asistencia médica. Personas mayores, con alguna discapacidad, familias con niños...

La portavoz de Salud del PSOE en el Parlamento Andaluz, María Ángeles Prieto, ha sacado a relucir la realidad de estos granadinos durante la Comisión de Sanidad celebrada este jueves. «Están desmantelando los hospitales comarcales y chares de Granada, Baza, Guadix y Loja», ha sentenciado.

Sus palabras han empujado al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a anunciar que el ansiado hospital de la Alpujarra estará presente en el presupuesto de 2026. Tras un 2025 en el que ni siquiera se contempló, el plan de inversiones de la Junta de Andalucía incluirá el próximo año la licitación para la redacción del proyecto.

«Este Gobierno ha analizado cuál es la mejor solución sanitaria. El decreto de difícil cobertura tiene mucho que ver con esta zona. Nosotros ya estamos trabajando en ofrecer la mejor asistencia sanitaria, valorando los criterios de dispersión territorial y los tiempos de acceso al hospital de referencia», ha señalado Sanz.

Según el consejero, el objetivo es que queden cubiertas «todas» las necesidades de los vecinos de estas localidades de la Alpujarra. «Nuestro compromiso es inequívoco».