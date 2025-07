El hombre de un pueblo de Granada que ama la agricultura desde corta edad

Rafael Vílchez Padul Jueves, 24 de julio 2025, 09:31 Comenta Compartir

Concienciado plenamente con el medio ambiente y la naturaleza. A Manuel Villena Gámez le encanta el campo desde corta edad. Este hombre nació en Padul hace 64 años. Su padre se llamaba Manuel y su madre se llama Ana. Manuel tiene dos hermanas y un hermano. Manuel pudo ir a la escuela con don Leonardo, don Santiago, don Antonio y otros maestros. Cuando Manuel Villena cumplió ocho años de edad comenzó también a trabajar en el campo para ayudar a su familia escardando y aclarando matas de maiz en sus fincas. Las patatas las cosechaba su familia en una zona cercana a Dúrcal porque se criaban y se siguen criando mejor que en otros lugares de Padul.

Manuel Villena comenzó a trabajar en la construcción siendo muy joven porque ganaba más que en la agricultura. El servicio militar lo realizó en Granada capital, en Ingenieros. Después contrajo matrimonio y fruto de esta unión nacieron dos hijos y una hija que hasta la fecha le han dado tres nietos y una nieta. Manuel ya está jubilado. Tuvo un accedente laboral y le quedaron secuelas en sus brazos. Y como le gusta lo natural y la naturaleza, cría en una de sus fincas de cuatro marjales de superficie dotada de agua de nacimiento propia: parras, melones, sandías, cebollas, caldos, ajos, perejil, pepinos, tomates, lechugas, coles, frutales de todas clases, maiz y otros frutos para el gasto de la casa. Manuel también cría conejos y pollos para autoconsumo. A Manuel lo enseñó a arar con mulos y a injertar un vecino de Dúrcal, Juan 'Bocao'.

Manuel Villena, padre del que fuera alcalde de Padul, Manuel Villena, ha manifestado que «mientras pueda acudiré al campo todos los días porque me encanta y me fortalece. Me da la vida. Recuerdo que cuando era joven acudía en verano con otros amigos a bañarnos y refrescarnos en 'Los Molinos' y en la 'Alberca Palmones'. En el estanque de mi casa también me bañaba. Recuerdo también que iba mucho al cine. Yo era muy amigo de los hijos del dueño, de Leonardito y casi siempre entraba de balde a cambio de ayudarles. Ahora, una de mis fincas, donde cosecho muchas cosas, se encuentra en el paraje de 'Los Quinietos'. Uno de mis vecinos del campo, que también le encanta la agricultura y los animales, se llama Antonio Pérez y tiene 67 años. Él tiene ovejas y siembra alfalfa para ellas. Él trabajó en el campo y fue emigrante. Ahora pasa el tiempo en plena naturaleza igual que yo», terminó diciendo.

