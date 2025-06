Así es el homenaje que prepara Dúrcal a su hija adoptiva Rocío Dúrcal

Rafael Vílchez Lunes, 23 de junio 2025, 16:56 Comenta Compartir

La prestigiosa Asociación Cultural Almócita de Dúrcal ha acordado rendir homenaje póstumo a Rocío Dúrcal el día 17 de septiembre, junto a un grupo mexicano de mariachis que también la homenajeará en Barcelona y Málaga. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, conocida como Rocío Dúrcal, fue una cantante y actriz española que nació en Madrid el 4 de octubre y falleció el 25 de marzo de 2006. En Dúrcal habrá diferentes actos y una actuación de una cantante admiradora de Rocío Dúrcal, según ha adelantado a IDEAL el secretario de la Asociación Cultural Almósita, Agustín Zarco Gutiérrez. El presidente de esta Asociación es Juan Jiménez Ruiz; la tesorera, María Teresa y Antonio Serrano e Isabel Padial forman parte de la junta directiva. Esta Asociación realiza a lo largo del año desde hace tiempo una oferta cultural de calidad. El Ayuntamiento, presidido por Julio Prieto Machado colabora con esta Asociación. Anteriormente lo han hecho también otros grupos de gobierno municipal.

En 2009 los habitantes de Dúrcal se volcaron en el homenaje póstumo tributado a su hija adoptiva e inolvidable cantante de rancheras Rocío Dúrcal. Su marido, Junior, fallecido en 2014, muy emocionado asistió al acto. En la Plaza de España, muy cerca de la calle Rocío Dúrcal, se descubrió una estatua de Rocío Dúrcal, realizada por la escultora Alicia Huertas. El Ayuntamiento, CajaGranada y la Diputación corrieron con los gastos de la obra en bronce valorada en cerca de 100.000 euros. Andrea Broston, hija del director de cine Samuel Broston, hizo de presentadora. Actuó el grupo de mariachis 'Los caporales'. Más de una veintena de medios de comunicación cubrieron el acto.

Tras descubrir la estatua, Junior, acompañado del alcalde de Dúrcal en aquel tiempo, Manuel Megías, y otras personalidades, dijo a los allí presentes que había acudido solo porque tenía unos ligeros problemillas con sus hijos, y además su hija Shaila se encontraba en otro país. «Espero que se arreglen muy pronto nuestros problemillas para no llegar al escándalo. Ellos no han podido venir pero yo lo hago en representación de ellos. Yo se que estamos aquí, y hay una mujer que está también que se llama Marieta. Marieta está aquí con nosotros esta tarde. El estar aquí me hacéis que me emocione mucho porque sí, porque esto es de emocionar, porque cuando a una persona se le hace una escultura es casi la labor más importante que recibe. Para mi también lo ha sido y creo que para vosotros también, para Dúrcal no os quiero contar y para el mundo también. ¡Viva Rocío Dúrcal!, ¡viva Dúrcal! y ¡viva vosotros!. Muchas gracias», terminó diciendo con lágrimas en sus ojos.

El entrañable Francisco Povedano, el del estanco y librería y el que durante muchos años repartió el periódico IDEAL a los suscriptores, indicó a este periódico en 2009 que Rocío Dúrcal, «famosa estrella de la canción y del cine, fue nombrada hija adoptiva de Dúrcal el 15 de agosto de 1968, por sus cualidades humanas y artísticas y por elegir el nombre de nuestro municipio, situado en el Valle de Lecrín, para darse a conocer en su profesión artística. Yo en ese tiempo era concejal de festejos y don Enrique el maestro el alcalde», recordó.

También rememoró el entrañable Povedano que «Rocío Dúrcal no llegó sola en 1968 a Dúrcal a inaugurar la calle con su nombre, sino acompañada de un autobús repleto de artistas y periodistas que querían estar con ella. Rocío Dúrcal disfrutó mucho ese día: inauguró su calle, saludó a muchos vecinos, se montó en un burro que acarreaba agua minero-medicinal de los Baños de Urquízas y degustó los platos típicos. La cantante actuó en los jardines del desaparecido Palacio de Echevarria. A mediados de los 80 del pasado siglo, Rocío volvió a Dúrcal a cantar. En agosto de 2002, la cantante pregonó nuestras fiestas de San Ramón. Ella se emocionó mucho al visitar la calle que lleva su nombre. También inauguró la iluminación del Puente de Hierro, más conocido como 'Puente Lata'. Rocío Dúrcal visitó también las bodegas 'Señorío de Nevada', situadas en el término de Cónchar, perteneciente al municipio de Villamena», recordó.

Que Rocío eligiera el nombre de Dúrcal para darse a conocer artísticamente tiene una explicación. Según Povedano «siendo la cantante madrileña muy joven prometió ponerse el nombre artístico del pueblo que señalase su dedo índice, con los ojos cerrados, en un mapa de España, y su dedo se posó encima de Dúrcal, gracias a lo cual paseó por todo el mundo el nombre de nuestra localidad», terminó diciendo.